Huch, ist das etwa Bill Kaulitz bei GZSZ?

30. Oktober 2025

Das ist ja wirklich gruselig: In der Halloween-Folge der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verkleidet sich der schwule Moritz als Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz.



"Ein Look, der richtig cool geworden ist", lobte Schauspieler Lennart Borchert die Idee von Kostüm und Maske für seine Rolle. Das Kaulitz-Outfit würde er sogar privat tragen, verriet er im Interview mit RTL.



Für seine diesjährige Halloween-Verkleidung habe er auch nicht viel Zeit in der Maske verbringen müssen. "Relativ kurz, nur etwa eine halbe Stunde dieses Jahr", sagte Borchert. "Perücke auf, ein bisschen Make-up  fertig. Wären noch Kunstblut oder Wunden dabei gewesen, hätte es sicher länger gedauert."

Privat sei er am 31. Oktober eher entspannt: "Ich liebe es zu sehen, wie Kinder sich an Halloween freuen, und ich kann es kaum erwarten, bis unser Sohn auch soweit ist", meinte der Schauspieler. "Wir stellen immer eine Schale mit Süßigkeiten bereit  meist klingelt aber niemand, also essen wir sie einfach selbst."



"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist als Deutschlands erste und seitdem erfolgreichste tägliche Serie am 11. Mai 1992 gestartet. Der RTL-Klassiker läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+. (cw)



Vorschau (Achtung Spoiler!)



GZSZ-Folge 8.389 am Donnerstag, 30.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Robin will sich bei Erik für seinen Wutausbruch entschuldigen. Doch Erik macht klar, dass Robin bei ihm unten durch ist. Als Robin dann auch noch Moritz auf der Halloweenparty beim Fremdknutschen erwischt, knallen bei ihm alle Sicherungen durch.

Eigentlich hat Lilly sich vorgenommen, emotional auf Distanz zu Julian zu gehen. Doch ihr Herz schlägt unweigerlich höher, als er auch auf der Halloweenparty erscheint. Und als sie gute Nachrichten von ihrem Forschungsprojekt bekommen, gibt es kein Halten mehr...



GZSZ-Folge 8.390 am Freitag, 31.10.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Moritz versucht, über Telefon Robin zu überzeugen, rauszukommen. Währenddessen verschafft sich Erik unbeobachtet Zutritt ins Townhouse und kann dort fast zu Robin durchdringen. Doch dann eskaliert die Situation...

Als Lilly verkatert neben Julian aufwacht, zeigt der sich charmant. Doch Lilly merkt, dass sie nach wie vor nur eine Business-Partnerin mit Benefits für ihn ist. Trotzdem steht sie ihm, ohne zu zögern bei, als Julian von der Geiselnahme seiner Schwestern erfährt...



GZSZ-Folge 8.391 am Montag, 03.11.2025 um 19:40 Uhr bei RTL

Johanna ist schwer verletzt, als sie mit Matilda aus dem Townhouse befreit wird. Gerner, Yvonne, Matilda und Julian stellen alle Differenzen hintan, während sie um Johannas Leben bangen. Doch die neue Nähe währt nicht lange...

Moritz wirft sich vor, mit seinem Fremdkuss Robins Wut befeuert zu haben. Auch Erik glaubt, dass er durch seine Vorverurteilung zu Robins Ausraster beigetragen hat. Doch für Matilda ist Erik wegen seines mutigen Einsatzes ein Held. Der Schuldige ist ein anderer...











