Schönheit und Provokation

31. Oktober 2025

Bild: Menno van der Meulen

Unter dem Titel "My Perverted Legacy" zeigt der Berliner Buchladen Eisenherz im November 2025 Bilder aus dem gleichnamigen Fotobuch von Menno van der Meulen.



Der in Berlin lebende Fotograf erforscht die rohe Essenz sexueller Freiheit und grenzüberschreitender Intimität. Mit einem kühnen und unkonventionellen Ansatz fängt der Niederländer Momente ein, die die Grenzen zwischen Erotik und Kunst verwischen.

Im Jahr 2024 erschien sein Fotobuch "My Perverted Legacy", das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt intimer und oft provokativer Fotografie. Die zwischen 2011 und 2024 in Amsterdam, London und Berlin entstandenen Bilder lassen die Betrachter*innen in verborgene Welten von Fetisch, Tabu und Begierde eintauchen. Ein bedeutender Teil dieses Werks entstand nach seinem Umzug nach Berlin, wo er ein Jahr lang den legendären Kit Kat Club dokumentierte  einen Ort, der für seinen unzensierten Ausdruck von Sexualität berüchtigt ist.



Bild: Menno van der Meulen

Inspiriert von der Ästhetik Pasolinis, Lynchs und Caravaggios hat Menno van der Meulen eine Bildsprache entwickelt, die Schönheit mit Provokation verbindet. Seine Fotografie ist niemals bloße Dokumentation, sondern eine visuelle Konfrontation, die das Publikum dazu herausfordert, über die komplexen und oft kontroversen Dimensionen der Sexualität nachzudenken.



Die Ausstellung im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) präsentiert bis zum 28. November 2025 eine sorgfältig kuratierte Auswahl: Werke, die in Berlin entstanden sind und deren Kern eine queere Offenheit bildet, sowie eine Reihe seiner persönlichen Favoriten. Vernissage ist am Samstag, den 1. November um 18 Uhr. (cw/pm)











