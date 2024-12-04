01. November 2025

Zwei Ikonen der queeren Kunst  Rinaldo Hopf und Rosa von Praunheim  treffen sich in der neuen Ausstellung "Rendezvous of Friends" in Berlin.



Die seltene Ausstellung über Freundschaft, Schönheit und den kreativen Geist der queeren Szene wird am Freitag, den 7. November 2025 um 19 Uhr in der Galerie "The Ballery" (Nollendorfstraße 11, Schöneberg) eröffnet und ist dort bis zum Jahresende zu sehen.

Mit Liebe kuratiert von Simon Williams, der beide Künstler persönlich kennt, vereint diese Ausstellung zwei Legenden in einem Raum  ein Dialog zwischen Kunst, Erinnerung und dem Herz Berlins.



"The Ballery" ist montags bis samstags jeweils von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Alle ausgestellten Werke können käuflich erworben werden. (cw/pm)



Bild: Rosa von Praunheim











