Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5082

Pride in Buenos Aires: Zehntausende gegen Milei

Bild: IMAGO / NurPhoto
  • 02. November 2025

In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires haben sich am Samstag zehntausende Menschen an der jährlichen Pride-Demonstration beteiligt.

Unter dem Motto "Gegen Hass und Gewalt: Mehr Stolz und Einheit" zogen die Teilnehmer*innen vom zentralen Plaza de Mayo zum Nationalkongress. An dem queeren Demonstrationszug nahmen Familien, Aktivist*innen und Studierende teil. Sie wollten damit auch ein Zeichen des Protests gegen den rechtspopulistischen Präsidenten Javier Milei setzen.

"Unter der aktuellen Regierung gibt es derzeit viel Hass", sagte der 22-jährige Student Nahuel Vassallo der Nachrichtenagentur AFP. "Deshalb ist es so wichtig, hier zu stehen und für unsere Rechte und unsere Identität einzutreten."

Seit seinem Amtsantritt im Dezember 2023 hat Staatschef Milei den Schutz für LGBTI-Menschen in dem südamerikanischen Land verstärkt zurückgefahren. Unter seiner Regierung wurden unter anderem ein für Geschlechterfragen zuständiges Ministerium abgeschafft und eine nationale Antidiskriminierungsstelle aufgelöst.

Aus Sicht der Koordinatorin für Gleichstellung und Vielfalt bei Amnesty International Argentinien, Maria Paula García, gehen diese Maßnahmen einher mit einer Zunahme hasserfüllter und gewalttätiger Rhetorik  "auch von Seiten der höchsten Behörden des Landes". Das Nationale Observatorium für Hassverbrechen gegen queeren Menschen verzeichnete in Argentinien in der ersten Jahreshälfte einen Anstieg der Fälle um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Bei den Zwischenwahlen in Argentinien wurde Mileis Partei vor wenigen Tagen stärkste Kraft. (cw/AFP)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (44) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Nächstes Bild (03.11.):
Zwölf sexy Monate mit den heißesten Kerlen der Welt

Vorheriges Bild (01.11.):
Ein Dialog zwischen Kunst, Erinnerung und dem Herz Berlins

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich täglich oder wöchentlich über die Nachrichten aus der queeren Welt auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Argentinien
08.03.25 | Bild des Tages
Die umwerfenden Schwulen von Buenos Aires
06.02.25 | Staatstransphobie
Nach Trump-Dekret: Auch Argentinien will Geschlechts­anpassungen für Minderjährige verbieten
14.05.24 | Argentinien
Buenos Aires: Drei Tote nach mutmaßlich queer­feindlichem Brandanschlag
10.12.23 | Argentinien
"Javier Milei repräsentiert alles, was LGBTIQ+-Bewegungen bekämpft haben"
20.11.23 | Javier Milei
Argentinien: Sorge nach Wahlsieg eines Trumpschen Rechtspopulisten
26.12.22 | Interview
Wie liberal ist Argentinien, Señor Martin "Sublime" Miller?
Neu auf queer.de
Stellenausschreibung
Schwulen­beratung Berlin sucht Person für die Asylverfahrensberatung für queere Geflüchtete
Gewinnspiel
Konfetti-Blues
Medien
Podcast "Queer Voices": Zweite Staffel startet mit Kerosin95
Bild des Tages
Zwölf sexy Monate mit den heißesten Kerlen der Welt
"Sex and the City"-Star
"Besser als jeder Orgasmus": Kim Cattrall schwärmt von Schauspielerei
Buchtipp
Der schwule Meister der Melancholie
Kommentar
Evaluation des SBGG: Ausschreibung mit Vorurteilen
Kommentar
Gott liebt alle  aber weiß das auch das Erzbistum Köln?