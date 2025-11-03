Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Zwölf sexy Monate mit den heißesten Kerlen der Welt

Bild: Naked Sword / Salzgeber
  • 03. November 2025

Eine Reihe von Kalendern für das neue Jahr, die sich gut im schwulen Wohnzimmer machen, haben wir in den letzten Wochen bereits vorgestellt. Hier ist der vielleicht heißeste von allen.

"The Men of Naked Sword Originals 2026" präsentiert die zwölf attraktivsten Twinks und Hunks, die bei dem beliebten Pornostudio aus San Francisco unter Vertrag stehen. Der Name ist übrigens Programm: Die gutbestückten Models zeigen in der Regel wirklich alles, was sie haben  das März-Motiv mit Marcus McNeill, das wir oben als Bild des Tages ausgewählt haben, mussten wir für unsere Freund*innen vom Jugendschutz beschneiden.

Der Wandkalender im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 18,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

