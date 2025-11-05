Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Ein TV-Experiment über Freundschaft

Bild: ZDF / Maximilian von Lachner.
  • 05. November 2025

In dem neuen ZDF-Dreiteiler "Göttlich gute Freunde" besucht trans Influencerin und Atheistin Josimelonie ihre religiösen Mitbewohner*innen ihrer früheren "Glaubens-WG".

Die Miniserie aus der "37°Leben"-Reportagereihe ist ein Experiment über das vielleicht schönste Wunder: Freundschaft. Die Hauptfiguren sind fünf Menschen unterschiedlicher Religionen und eine Atheistin.

Josimelonie glaubt an vieles  nur nicht an Gott. Trotzdem besucht sie ihre fünf religiösen Freund*innen, die sie anlässlich der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichneten ZDF-Reihe "Against All Gods  Die Glaubens-WG" kennengelernt hat. Josimelonie lernt dabei ganz unterschiedliche Welten kennen, die für sie alles andere als himmlisch sind.

Im buddhistischen Retreat mit Dharmasara erfährt die extrovertierte Influencerin, wie laut Stille sein kann. Mit Gloria besucht sie das traditionelle sorbische Osterreiten und weiß nach einem Kirchenbesuch, warum sie lieber Single bleibt. Mit Sagitha verbringt sie den letzten Abend vor deren Hochzeit  ohne Shots und Stripper, dafür mit Henna-Malerei.

Bei Lars stößt die trans Frau zum jüdischen Sederabend dazu und fragt sich, wie man Freiheit zelebrieren kann, wenn es strikte Regeln zu befolgen gibt. Beim Besuch einer Moschee mit Omar trägt Josimelonie zum ersten Mal Hijab, ein muslimisches Kopftuch. Als die beiden sich später zum Boxen verabreden, kommt Josi ins Grübeln: Wie soll das gehen, wenn sie Omar, religiös begründet, nicht anfassen darf? In drei Episoden wird klar: Unterschiede kann man nicht einfach weglächeln.

Nach den Besuchen bei jedem Einzelnen trifft sich die Runde gemeinsam. Ein erstes Pressefoto zeigt die Protagonist*innen am legendären queeren "LA. O. LA"-Büdchen in der Kölner Mozartstraße. Sie diskutieren über Gemeinsamkeiten und Unterschiede und stellen die Frage: Kann man befreundet sein, wenn man sich in grundlegenden Dingen und Ansichten nicht einig wird?

Alle drei Folgen von "Göttlich gute Freunde" sind ab Freitag, den 12. Dezember 2025 in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die TV-Ausstrahlung startet wöchentlich am Sonntag, den 14. Dezember 2025, jeweils um 9.03 Uhr. (cw/pm)

