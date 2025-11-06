Hanau: Stadt und CSD-Verein pflanzen "Baum der Vielfalt"

06. November 2025

Ein Baum als Zeichen für Vielfalt: Auf dem Gelände der Otto-Hahn-Schule in Hanau haben Bürgermeister Maximilian Bieri und Manuel Peters vom CSD Hanau e.V. gemeinsam einen Apfelbaum gepflanzt.



Damit beteiligen sie sich an der derzeit in den sozialen Medien laufenden Baumpflanzaktion, die unter dem Motto steht, gemeinsam grüne Zeichen zu setzen und andere zum Mitmachen zu inspirieren.



"Ein Baum steht für Leben, Wachstum und Zukunft, genauso wie unsere Stadtgesellschaft", sagte Bürgermeister Maximilian Bieri (SPD) im Rahmen der Pflanzaktion. "Dieser Apfelbaum ist ein Symbol dafür, dass Vielfalt in Hanau nicht nur ein Wort ist, sondern aktiv gelebt wird. Und er steht hier genau richtig  an einem Ort, an dem junge Menschen Verantwortung übernehmen und füreinander einstehen."

Der CSD Hanau, der von seinem Sponsor, dem Autohaus Nix, nominiert worden war, trat mit der Bitte an die Stadt heran, einen passenden Pflanzort zu finden. Gemeinsam mit Bürgermeister Bieri fand sich mit der Otto-Hahn-Schule schnell ein idealer Standort. Die Schule trägt das Siegel "Schule ohne Rassismus  Schule mit Courage" und steht somit in besonderer Weise für Offenheit und Vielfalt.



Vor Ort unterstützten Schulleiterin Susan Stein und ihr Stellvertreter Carsten Reichert die Aktion, das Hausmeister-Team hatte die Fläche vorbereitet. Zahlreiche Schüler*innen waren ebenfalls bei der Pflanzung dabei. "Der Baum der Vielfalt passt wunderbar zu uns", so Schulleiterin Stein. "Wir freuen uns, dass unsere Schülerinnen und Schüler diese Aktion mittragen und sich täglich für ein respektvolles Miteinander einsetzen."



Auch Manuel Peters vom Verein CSD Hanau betonte die Bedeutung des gemeinsamen Engagements "Besser hätte der Baum gar nicht stehen können als an einer Schule, die sich klar für Courage und Vielfalt einsetzt. Wir danken der Stadt Hanau und der Otto-Hahn-Schule für die tolle Zusammenarbeit und das schnelle Möglichmachen."



Bürgermeister Bieri war selbst von der Caritas, Systex und der aQa  einem Bildungsträger des Main-Kinzig-Kreises  nominiert worden. Er gab den Staffelstab nun weiter: Seine Nominierung geht an die Kathinka-Platzhoff-Stiftung, ebenfalls einen Baum zu pflanzen. Der CSD Hanau nominierte seinerseits die Vereine Menschen in Hanau und Queer* Main-Kinzig sowie die Baugesellschaft Hanau. (cw/pm)











