Ausstellung "Gut.Katholisch.Queer" in Düsseldorf

Bild: Martin Niekämper
  • 07. November 2025

Eine Porträtserie des Fotografen Martin Niekämper zeigt queere Katholik*innen in der Kirche  jetzt sind die beeindruckenden Bilder im Maxhaus Düsseldorf zu sehen.

Die Aufnahmen unter dem Titel "Gut.Katholisch.Queer" zeigen Mitglieder der Initiative #OutInChurch in Nahaufnahmen oder auch mit großem räumlichem Abstand. Die Bilder thematisieren die Spannungen, die queere Menschen in der Kirche erleben und machen zugleich die Würde der Personen deutlich.

Eine metaphorische Bildsprache eröffnet den Betrachtenden eine doppelte Perspektive: Wie erleben sich die queeren Personen selbst? Und wie sehen sie sich als Teil der katholischen Kirche?

Die Ausstellung "Gut.Katholisch.Queer" wird am Freitag, den 7. November 2025 um 19 Uhr von der Vorsitzenden des Katholikenrates Düsseldorf Natalie Schneider und dem Stadtdechanten Frank Heidkamp eröffnet. Der Künstler Martin Niekämper und Aktivist*innen von #OutInChurch werden anwesend sein und in die Ausstellung einführen. Der Liedermacher Nicolai Burchartz stellt anlässlich der Eröffnung Songs von seinem neuen Album "Wir Wunder  trans* Geschichten auf die Bühne" vor.

Die Ausstellung ist anschließend bis zum 30. November 2025 im Maxhaus (Schulstraße 11, 40213 Düsseldorf) zu sehen. Ein Flyer informiert über das umfangreiche Begleitprogramm. (cw/pm)
Galerie:
Gut.Katholisch.Queer
15 Bilder
