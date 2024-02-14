Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Lesbische Liebe in einer Sekte

Bild: Paul Winck / Moom Comics
  • 08. November 2025

Mit "Zwischen den Bäumen" präsentiert der Berliner Verlag Moom Comics eine eindrucksvolle neue Graphic Novel des Künstlers Paul Winck  ein psychologisches Drama über zwei Frauen, die sich in einer abgeschiedenen Sekte im Süden Frankreichs kennenlernen.

Die Geschichte folgt Mathilde, einer jungen Journalistin, die entschlossen ist, mit ihrer Reportage über eine religiöse Gemeinschaft ihren beruflichen Durchbruch zu erreichen. Doch während sie immer tiefer in diese sektenhafte Welt eintaucht, beginnt die Grenze zwischen Beobachterin und Teilnehmerin zu verschwimmen. Mathilde gerät in eine abgeschottete Welt voller strenger Regeln und subtiler Manipulation  doch zugleich entdeckt sie dort auch Liebe. Der Comic zeigt eindrucksvoll, was geschieht, wenn ein spirituelles Retreat aus dem Ruder läuft  und wie schwer es ist, sich selbst treu zu bleiben, wenn Nähe und Kontrolle ineinanderfließen.

"Zwischen den Bäumen" ist der Auftakt einer neuen Reihe von kurzen Graphic Novels (70-80 Seiten), mit denen Moom Comics mutige, emotionale Themen abseits des Mainstreams aufgreift.

"Mich interessiert die Verbindung von Intimität, psychologischer Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz", sagt Paul Winck, der in Berlin lebende Künstler und Autor des Buches. "Ich fand es spannend, die Dynamik menschlicher Beziehungen in einem so ungewöhnlichen Setting wie einer Sekte zu zeigen."

Das Buch (ISBN 978-3-910819-22-1) erscheint zweisprachig (Deutsch/Englisch) und ist direkt über den Verlag sowie in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich. (cw/pm)

