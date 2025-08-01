So heiß sind die "Boys from Budapest"!

09. November 2025

Bild: Attila Kiss / Salzgeber

Viktor Orbán dürfte nicht besonders begeistert sein: Der schwule Fotograf Attila Kiss widmet seinen ersten Bildband den Jungs seiner Heimatstadt.



In "Boys from Budapest" zeigen sich dreizehn junge Männer aus der ungarischen Metropole ohne Hüllen und Hemmungen. Die Protagonisten sind jung, schön und frei von Scham. Sie flirten und spielen mit der Kamera. Attila Kiss lässt sie strahlen. Jedes Bild in diesem Buch ist eine Liebeserklärung. An die männliche Physis. An den urbanen Charme der Stadt. Vor allem aber natürlich: an die Boys from Budapest.

"Seine Porträts vereinen subtile Sinnlichkeit mit einem Hauch frecher Eleganz  genau wie der Titelheld aus Maupassants ,Bel-Ami': der kosmopolitische ,schöne Freund', der sich seines Charmes äußerst bewusst ist", schreibt Árpád Vég im Vorwort des Bandes, der Anfang November erschienen ist. "Indem Attilas Bilder diesen Charakter zum Leben erwecken, bekommen sie eine erzählerische Qualität, die den Betrachter fesselt."



Attila Kiss wurde in der Tschechoslowakei geboren. Ende der 1990er Jahre besuchte er Budapest und verliebte sich in die Stadt, in der er seit 2003 auch lebt. Kiss arbeitete zunächst für verschiedene Model-Agenturen und wurde später Fotograf des bekannten Studios BelAmi, dessen ikonischen Stil er maßgeblich mitprägte.



Der 176-seitige, gebundene Bildband "Boys from Budapest" enthält insgesamt 124 Fotos und ist zum Preis von 59 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. Eine Auswahl der heißen Porträts zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)

Boys from Budapest

