Rita Süssmuth ist eine "Superheldin der Vielfalt"

10. November 2025

(Bild: KG Regenbogen)

Kurz vor dem Sessionsstart am Dienstag hat Düsseldorfs schwul-lesbischer Karnevalsverein seinen neuen Orden "Superhelden der Vielfalt" für die jecke Jahreszeit präsentiert.



Mit ihm ehrt die KG Regenbogen diesmal Persönlichkeiten der Geschichte und Zeitgeschichte, die sich aus Sicht des Vereins in herausragender Weise für die queere Community stark gemacht haben. Insgesamt sechs Konterfeis in den Regenbogenfarben schmücken den Orden. Mit dabei als einzige noch lebende Person: die ehemalige Bundesgesundheitsministerin, Bundestagspräsidentin und CDU-Politikerin Rita Süssmuth (88), die sich laut dem Karnevalsverein "immer wieder für die Rechte und die Gleichberechtigung Homosexueller stark gemacht hat, auch gegen Widerstände in ihrer eigenen Partei".



Süssmuth legte als Gesundheitsministerin von 1985 bis 1988 den Grundstein für eine liberale und wegweisende Aids-Politik. Anders als der CSU-Politiker Peter Gauweiler, der die Grundrechte von Erkrankten nach dem Bundesseuchengesetz einschränken wollte, wandte sie sich entschieden gegen Ausgrenzung und bezog die am stärksten von HIV betroffenen Gruppen in die Prävention mit ein. Für ihren Einsatz für Menschen mit HIV und LGBTI-Rechte wurde sie mehrfach ausgezeichnet.



Zu den weiteren "Superhelden der Vielfalt" zählen der Sexualwissenschaftler Markus Hirschfeld (1868-1935), die afroamerikanische Dragqueen Marsha P. Johnson (1945-1992), der Regenbogenfahnen-Erfinder Gilbert Baker (1951-2017), die lesbische Bürgerrechtlerin Barbara Gittings (1932-2007) und der Publizist Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895).

"Superhelden der Vielfalt" lautet auch das Sessionsmotto der queeren Karnevalsgesellschaft, die ein comicbuntes Spektakel verspricht. "Mit unserem Orden wollen wir darauf hinweisen, dass es auch im echten Leben wahre Helden gibt, deren Einsatz für ein gutes Miteinander Respekt und Beachtung verdient", so der Vorsitzende des Vereins, Norman Sandrock.



Der Orden ist der KG Regebogen ist sehr exklusiv: Er ist nicht käuflich erhältlich und wird ausschließlich durch den Vorstand während der Session verliehen.



Die KG Regenbogen wurde im April 2000 in dem ehemaligen Altstadt- und Szene-Lokal "Wespennest" als schwul-lesbischer Karnevalsverein gegründet. Er ist heute der größte seiner Art in Deutschland und gilt inzwischen auch als Düsseldorfs größter Karnevalsverein. Letztes Jahr stellte der Verein bereits zum zweiten Mal den Prinz Karneval in Düsseldorf. Dabei handelt es sich um eine repräsentative Figur, die zusammen mit der sogenannten Venetia die Jeck*innen symbolisch anführt und die Stadt in der Karnevalssession repräsentiert. (dk)











