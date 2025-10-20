Ständer als Kunstwerke der Natur

11. November 2025

Der New Yorker Fotokünstler Gruenholtz ist für seine atemberaubenden männlichen Aktfotografien bekannt  in einem eigenen Projekt widmet er sich der natürlichen Schönheit des erigierten Penis.



Auch heutzutage gilt dieses Sujet in der Kunst weitgehend als Tabu. Gruenholtz macht den erigierten Phallus wieder salonfähig. In seinem im Frühjahr 2023 erschienenen Bildband "The Fine Art of Erections" zeigt er Männer, deren Ständer sich mal zufällig, mal beiläufig, aber immer ohne Bewertung und Scham, in unterschiedlichen Alltagssituationen ereignen  im Bett, im Freien oder unter der Dusche. Die Fotografien zeigen Erektionen als Phänomen der Natur, aber auch als Kunstwerke der Natur  stilvoll, schamlos und schön.

Zwölf dieser atemberaubenden Bilder vereint ein gleichnamiger Kalender für 2026. Das Bild oben zeigt das Juli-Motiv mit Model Jake, das wir aus Jugendschutzgrünen natürlich beschneiden mussten.



Der Kalender "Gruenholtz: The Fine Art of Erections 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich.





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.











