Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5092

Ständer als Kunstwerke der Natur

Bild: Gruenholtz / Salzgeber
  • 11. November 2025

Der New Yorker Fotokünstler Gruenholtz ist für seine atemberaubenden männlichen Aktfotografien bekannt  in einem eigenen Projekt widmet er sich der natürlichen Schönheit des erigierten Penis.

Auch heutzutage gilt dieses Sujet in der Kunst weitgehend als Tabu. Gruenholtz macht den erigierten Phallus wieder salonfähig. In seinem im Frühjahr 2023 erschienenen Bildband "The Fine Art of Erections" zeigt er Männer, deren Ständer sich mal zufällig, mal beiläufig, aber immer ohne Bewertung und Scham, in unterschiedlichen Alltagssituationen ereignen  im Bett, im Freien oder unter der Dusche. Die Fotografien zeigen Erektionen als Phänomen der Natur, aber auch als Kunstwerke der Natur  stilvoll, schamlos und schön.

Zwölf dieser atemberaubenden Bilder vereint ein gleichnamiger Kalender für 2026. Das Bild oben zeigt das Juli-Motiv mit Model Jake, das wir aus Jugendschutzgrünen natürlich beschneiden mussten.

Der Kalender "Gruenholtz: The Fine Art of Erections 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich.

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Rita Süssmuth ist eine "Superheldin der Vielfalt" (10.11.)

So heiß sind die "Boys from Budapest"! (09.11.)

Lesbische Liebe in einer Sekte (08.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich täglich oder wöchentlich über die Nachrichten aus der queeren Welt auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Kalender 2026
03.11.25 | Bild des Tages
Zwölf sexy Monate mit den heißesten Kerlen der Welt
27.10.25 | Bild des Tages
Schwule Fantasien am Strand
25.10.25 | Bild des Tages
Jung und nackt und schön und draußen
24.10.25 | Bild des Tages
Young Men of Germany 2026
23.10.25 | Bild des Tages
Echte Kerle, hundert Prozent schwul
20.10.25 | Bild des Tages
Küss mich, Daddy!
Neu auf queer.de
"Zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdung"
AfD fordert Rücktritt von Pfarrerin nach Polyhochzeit
Düsseldorf
Polizei wirft trans Beamtin Betrug wegen Änderung des Geschlechtseintrags vor
Kniefall vor Trump?
IOC will trans Frauen komplett ausschließen
Nur noch heterosexuelles Dating
Auf Anordnung der chinesischen Regierung: Apple schmeißt schwule Dating-Apps raus
Dank Halloween und Biopic
"Thriller" wieder in den Top Ten: Michael Jackson schreibt Geschichte
Hohe Ehre
"Göttin des Pop": Cher bekommt Bambi
Gewinnspiel
15 Liebesbeweise
Sachbuch
Neues Handbuch zur queeren Jugendarbeit erschienen