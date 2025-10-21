Queere Kunst gegen den Trumpismus

12. November 2025

Im Kulturzentrum am EuroBahnhof in Saarbrücken (KuBa) wird am 21. November 2025 die Ausstellung "Wow. What a Shit Show" mit Arbeiten von insgesamt 20 amerikanischen Künstler*innen eröffnet.



Mit ihrer Kunst äußern sie sich zur aktuellen politischen Lage in den USA und drücken aus, was um sie herum geschieht und wie sie dazu stehen. Zu sehen sind Malerei auf Papier, Fotografien, Zeichnungen, Druckgrafiken, Texte, Videos, gewebte Textilarbeiten von Künstler*innen des California Funk und der Social Art Practice sowie Arbeiten von Künstler*innen aus New York, Cleveland und Albuquerque.

Die in den Werken behandelten Themen sind vielfältig: Polizeigewalt, rassistische, queer- und transfeindliche Narrative, die Auslöschung geschichtlicher Fakten, der Abbau des Umweltschutzes sowie die Annäherung an frühere faschistische Diktaturen. Allen Arbeiten gemein ist die Kritik an diesen Entwicklungen und der Ausdruck über die Unerträglichkeit, damit zu leben.



Die Ausstellung, die bereits in Neustadt und Kaiserslautern zu sehen war, wurde von der Saarbrücker Künstlerin Anne-Marie Stöhr kuratiert, die selbst viele Jahre in den USA gelebt hat. "Wow. What a Shit Show" wird am Freitag, den 21. November 2025 um 18 Uhr im Kulturzentrum am EuroBahnhof (KuBa, Europaallee 25, 66113 Saarbrücken) eröffnet und ist dort anschließend bis zum 19. Dezember 2025 zu sehen (Öffnungszeiten Di, Mi, Fr 10-16 Uhr; Do & So 14-18 Uhr, Mo & Sa geschlossen). Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











