Eine queere Begegnung mit Lucas Krzikalla

  • 13. November 2025
Bild: Jana Gerberding / Hometown Journal

Als erster aktiver deutscher Mannschaftssportler in einer der vier großen Profiligen hatte sich Lucas Krzikalla 2022 als schwul geoutet  jetzt ist eine außergewöhnliche Porträtserie erschienen.

Heteronormative Männlichkeit ist im Profisport noch immer tief verankert, und Homosexualität bleibt im männlichen Mannschaftssport ein Tabu. Lucas Krzikalla hat dieses Tabu gebrochen. Mit seinem öffentlichen Coming-out wurde er zum ersten offen schwulen aktiven Profisportler im deutschen Mannschaftssport  ein Schritt, der ihn sichtbar machte, aber auch verletzlich.

Die Frage, die sich stellt: Wie fängt man diesen Moment fotografisch ein? Wie zeigt man einen Menschen, dessen Körper auf Leistung und Stärke trainiert ist, der aber gleichzeitig eine innere Verletzlichkeit trägt?


Bild: Jana Gerberding / Hometown Journal

Die jetzt im "Hometown Journal" erschienene Porträtserie von Jana Gerberding verzichtet bewusst auf Inszenierung und rückt stattdessen den Körper als Träger von Identität in den Fokus. Es geht um die Begegnung mit Lucas Krzikalla  seinen Ausdruck, seine Haltung und seine Präsenz.

Der 44-seitige Zeitungs-Bildband mit einem zweisprachigem Interview und drei Postern ist zum Preis von 18 Euro auf hometownjournal.eu erhältlich. (cw/pm)

Schwerpunkt Lucas Krzikalla
26.06.23 | Bild des Tages
Noch ein Pride-Flieger über den Wolken
31.05.23 | Neue Aufgabe
Handball-Profi Lucas Krzikalla wird Botschafter beim CSD Leipzig
21.05.23 | Handball
Krzikalla nach Coming-out: "Beim Duschen ist alles beim Alten"
29.12.22 | Jahresrückblick, Teil VIII
Die 15 bedeutendsten Coming-outs des Jahres 2022
06.10.22 | "Volk der bunten Exhibitionisten"
AfD-Politikerin kritisiert Coming-out von Profi-Handballer
05.10.22 | "Das bestärkt mich"
Handballer Krzikalla nach Coming-out von Reaktionen überwältigt
