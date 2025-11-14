Queerer Klassiker jetzt in Bildern

14. November 2025

Seit Langem gilt Virginia Woolfs Roman "Orlando" als Klassiker der queeren Literatur  die Illustratorin Susanne Kuhlendahl hat nun eine Graphic Novel daraus gemacht.



Die fiktive Biografie erzählt die Geschichte eines leidenschaftlichen jungen Adligen, der durch die Zeit und durch seine Geschlechteridentität reist. Der scheinbar zeitlose Orlando durchlebt drei außergewöhnliche Jahrhunderte: Er reist  auf der Flucht vor Liebeskummer und einer unerwünschten Verehrerin  vom elisabethanischen Hof ins osmanische Konstantinopel. Hier vewandelt er sich nach einer Revolte gegen den Sultan in eine Frau und schließt sich einer Gruppe Roma in den anatolischen Bergen an. Nach einem Streit packt ihn  bzw. sie  das Heimweh, und sie segelt zurück ins viktorianische England. Schließlich kommt sie im frühen 20. Jahrhundert an und findet im Kapitän Shelmerdine einen Seelenverwandten, der genauso wie sie zu keinem Geschlecht gehört.

"Orlando" ist eine surreale und fabulierende Auseinandersetzung mit dem Geschlecht, dem Lauf der Zeit und der Liebe mit all ihrer Vieldeutigkeit und Launenhaftigkeiten. In unverkennbarem Stil adaptiert Susanne Kuhlendahl den Klassiker von Virginia Woolf und macht ihn so einem breiten und jungen Publikum zugänglich. Die vielseitigen Illustrationen spiegeln die verschiedenen Epochen, Charakteren und Emotionen wieder, fächern die komplexe Handlung gekonnt auf und lassen einen in diese wundersame Biografie eintauchen.



Die durchgängig farbige, gebundene und 200 Seiten starke Graphic Novel ist im Schweizer Helvetiq Verlag erschienen und zum Preis von 27 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

