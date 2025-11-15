Gnade hat ein (schwules) Zuhause

15. November 2025

Peter Rotter und sein Mann Daniel leben mit rund 300 geretteten Tieren auf ihrem Lebenshof an der Ostsee  am Buß- und Bettag bekommen sie Besuch vom ZDF.



Das schwule Paar setzt sich mit seinem Hof in Wietstock dafür ein, verlassene und misshandelte Tiere zu retten und ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen. "Wir wollen ein Ort für alle sein und den Tieren mit Respekt begegnen", sagt David Rotter. Er und sein Mann laden Schulgruppen und andere Interessierte ein, den Hof zu besuchen, eine Patenschaft zu übernehmen oder ehrenamtlich auf dem Hof zu helfen. Getragen wird der Hof von Spenden, Patenschaften und ehrenamtlichem Engagement.

Die ZDF-Reportagereihe "Leben ist mehr!" besucht den Gnadenhof am Mittwoch, den 19. November 2025 um 17:45 Uhr. Der Film "Gnade hat ein Zuhause" von Nathalie Suthor ist am Sendetag bereits ab 8 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar.



Die örtliche Pastorin Susanne Leder unterstützt die Initiative des Paares. "Der Buß- und Bettag steht für Besinnung, Umkehr und Gnade", sagt sie. In diesem Sinne handelt die evangelische Gemeinschaft vor Ort gemeinsam mit dem Lebenshof. (cw/pm)







