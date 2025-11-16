Bel Ami fürs Wohnzimmer

16. November 2025

Seit über 30 Jahren versüßt das Filmstudio Bel Ami aus Bratislava das Leben von schwulen Männern aus aller Welt  Kult ist mittlerweile auch der jährliche Kalender.



In dem jetzt erhältlichen Monatskalender "Bel Ami 2026" geben sich die erfolgreichsten Darsteller und vielversprechendsten Newcomer von BelAmiOnline.com und Freshmen.net die Ehre und zeigen alles, was sie haben  unzensiert und in Farbe. Jeder Fan-Favorit ist in dem sexy Nebenprodukt des 1993 gegründeten Erfolgsstudios mit einem exklusiven Foto vertreten.

Der Kalender "Bel Ami 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 24,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich.



Das Bild oben zeigt einen Ausschnitt aus dem Cover- und Juli-Motiv mit Shane Mendes und Billy Coogan. (cw/pm)

