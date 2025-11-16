Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5097

Bel Ami fürs Wohnzimmer

Bild: Bel Ami / Salzgeber
  • 16. November 2025

Seit über 30 Jahren versüßt das Filmstudio Bel Ami aus Bratislava das Leben von schwulen Männern aus aller Welt  Kult ist mittlerweile auch der jährliche Kalender.

In dem jetzt erhältlichen Monatskalender "Bel Ami 2026" geben sich die erfolgreichsten Darsteller und vielversprechendsten Newcomer von BelAmiOnline.com und Freshmen.net die Ehre und zeigen alles, was sie haben  unzensiert und in Farbe. Jeder Fan-Favorit ist in dem sexy Nebenprodukt des 1993 gegründeten Erfolgsstudios mit einem exklusiven Foto vertreten.

Der Kalender "Bel Ami 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 24,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich.

Das Bild oben zeigt einen Ausschnitt aus dem Cover- und Juli-Motiv mit Shane Mendes und Billy Coogan. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Gnade hat ein (schwules) Zuhause (15.11.)

Queerer Klassiker jetzt in Bildern (14.11.)

Eine queere Begegnung mit Lucas Krzikalla (13.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich täglich oder wöchentlich über die Nachrichten aus der queeren Welt auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Kalender 2026
11.11.25 | Bild des Tages
Ständer als Kunstwerke der Natur
03.11.25 | Bild des Tages
Zwölf sexy Monate mit den heißesten Kerlen der Welt
27.10.25 | Bild des Tages
Schwule Fantasien am Strand
25.10.25 | Bild des Tages
Jung und nackt und schön und draußen
24.10.25 | Bild des Tages
Young Men of Germany 2026
23.10.25 | Bild des Tages
Echte Kerle, hundert Prozent schwul
Neu auf queer.de
Interessenvertretung und Safe Space
Queere Sexarbeiter*­innen sind sprechfähig und gesprächsbereit!
Bild des Tages
Bel Ami fürs Wohnzimmer
Buchkritik
"Einhorn, Leder, Sternenstaub"  ein illustratives und literarisches Sammelsurium
Queer Cinema Classics, Teil 83
Schmetterlinge im Bauch, Coming-out und das erste Mal
Übelste homofeindliche Hetze
Späte Gerechtigkeit: Vizechef der "Christlichen Mitte" verurteilt
Bild des Tages
Gnade hat ein (schwules) Zuhause
ABBA-Star hat Geburtstag
"Frida" wird 80: Ein Leben voller Licht und Schatten
Interview
"Für uns Queers gibt es nichts Wichtigeres, als unsere Geschichten zu teilen"