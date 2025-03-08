So queer ist das Leben in Akureyri!

18. November 2025

Für seine 55. Ausgabe reiste "Elska"-Herausgeber Liam Campbell in Islands viertgrößte Stadt Akureyri, die nur rund 50 Kilometer südlich des Nördlichen Polarkreises liegt.



"Island lag mir schon immer sehr am Herzen", erklärt der Brite. "Meine erste Solo-Reise außerhalb meines Heimatlandes im Alter von 18 Jahren führte mich in dieses Land, und sie prägte mein Leben und meine zukünftige Karriere. Die tolerante Gesellschaft ermutigte mich, mich nach meiner Rückkehr zu outen, und die atemberaubenden Landschaften inspirierten mich dazu, mein Hobby, die Fotografie, zu meinem Beruf zu machen."



Campbells Magazin ist auch nach einem isländischen Wort benannt: "Elska" bedeutet auf Isländisch "Liebe". Und bereits 2016 veröffentlichte er als drittes Heft eine Reykjavik-Ausgabe (queer.de berichtete).

In Akureyra mit nicht einmal 20.000 Einwohner*innen befürchtete der Herausgeber zunächst, nicht genügend queere Männer zu finden, die sich fotografieren ließen  und wurde vor Ort gewaltig überrascht. "Die Ergebnisse waren nicht nur positiv, sondern geradezu triumphierend", erzählt Liam Campbell. "Ich fand eine lokale Community, die mich mit offenen Armen empfing. Sie bescherte mir auch einige wirklich unvergessliche Momente, wie den ersten schwulen Bauern, den ich je fotografiert habe, den zweiten trans Mann, der mutig genug war, sich ganz zu entblößen, und mein erstes Dreier-Fotoshooting überhaupt."



Eine Auswahl der Porträts aus der isländischen Stadt zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Cover der neuen Ausgabe (Bild: Elska)

"Elska" ist eine ungewöhnliche Mischung aus Reise-, Kunst- und Szenemagazin, die alle zwei Monate erscheint. Jede Ausgabe wird in einer anderen Stadt fotografiert, mit dort lebenden, zufällig ausgewählten Männern. Ausführliche Tagebuch-Aufzeichnungen nach den Begegnungen bzw. eigene Texte bringen die Hobby-Models und deren Stadt den Leser*innen noch näher.



Die neue Akureyri-Ausgabe mit 164 Seiten kann für 22 US-Dollar (18,97 Euro) über die "Elska"-Homepage bestellt werden, auch alternativ als E-Zine für 14,95 Dollar (12,89 Euro). Für 29,50 Dollar (25,44 Euro) gibt es beide Versionen im Bundle mit dem zusätzlichen Bonus-E-Zine "Elska Ekstra" mit ergänzenden Bildern und Outtakes sowie Geschichten und Fotos von weiteren Männern aus Island. (cw/pm)



Best of Elska Akureyri

16 Bilder Galerie:16 Bilder











