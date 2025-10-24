Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hotness für den guten Zweck

Bild: Lee Thieler
  • 19. November 2025

Der neue "Sexy TIN* Soli-Kalender" für 2026 unterstützt trans, inter und nichtbinäre Menschen in Not.

Die Erlöse gehen vollständig an den Leipziger Verein SONTI (Solidarkasse nichtbinär, trans inter*), der zahlt, wo die Systeme versagen und Versorgungslücken klaffen. Dazu zählen geschlechtsangleichende Operationen, aber auch Flucht-, Reise-, Verwaltungs- und Anwaltskosten.

Der Kalender ist auf Initiative der Autor*innen Kay Matter und Cécil Joyce Röski entstanden, die Gelder für TIN* in Not generieren wollen. Die Fotos hat der Künstler Lee Thieler gemacht. Unter den Models sind Kulturschaffende wie Linus Giese, Ivy Nuss und die Initiator*innen selbst. Auf dem August-Motiv oben ist Lukas von Horbatschewsky zu sehen.

"Die Idee ist, in Zeiten von rechter Mobilmachung gegen TIN* Personen, einen empowernden Kalender zu verkaufen, der Hotness in einer nicht normativen Art und Weise erforscht  und das auch noch für den guten Zweck", so Cécil Joyce Röski.

Der "Sexy TIN* Soli-Kalender" kann zum Preis von 25 Euro zzgl. Versandkosten online beim Marian Arnd Verlag bestellt werden. (cw)

