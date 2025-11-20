Stadt Mainz hisst erstmals die Trans-Fahne

20. November 2025

Anlässlich des heutigen Transgender Day of Remembrance (TDoR) hisste der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase erstmals offiziell die Trans-Fahne vor dem Stadthaus Große Bleiche.



"Mit dem heutigen Hissen der Transgender-Fahne möchten wir deutlich machen, dass Mainz eine Stadt ist, in der jede Person gesehen, geschützt und respektiert wird", erklärte der parteilose Politiker am Mittwoch. "Der Transgender Day of Remembrance mahnt uns, Diskriminierung und Gewalt entschieden entgegenzutreten."

Kooperationspartnerin für das Fahnenhissen war die Deutsche Gesellschaft für Trans*- und Inter*geschlechtlichkeit (dgti). "Der Transgender Day of Remembrance ist ein Tag des Gedenkens  aber auch ein Tag der Ermutigung", sagte Petra Weitzel von der dgti. "Die heutige Fahnenhissung zeigt, dass die Stadt Mainz an der Seite von trans* und inter* Menschen steht. Unsere Gemeinschaft braucht verlässliche Unterstützung, gerade in Zeiten, in denen Diskriminierung weiterhin Realität ist. Sichtbare Zeichen wie dieses geben Hoffnung und stärken trans* und genderdiversen Personen."



Petra Weitzel von der dgti und Oberbürgermeister Nino Haase hissten gemeinsam die Trans-Flagge vor dem Stadthaus Große Bleiche (Bild: Landeshauptstadt Mainz)

Rund um den TDoR finden weltweit Aktionen wie Workshops, Mahnwachen und Kunstprojekte statt, in den Sozialen Medien lenken Hashtags wie #TDOR lenken Aufmerksamkeit auf die Anliegen der trans Community, zudem ist es möglich an virtuellen Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. (cw/pm)











