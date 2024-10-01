Gedenkmünze feiert Freddie Mercury

21. November 2025

Zum 40. "Live Aid"-Jubiläum hat die britische Royal Mint eine Gedenkmünze zu Ehren des queeren Queen-Sängers Freddie Mercury herausgegeben.



Die Sammelmünze zeigt Mercury mitten in einer Performance auf dem Höhepunkt seiner Karriere und präsentiert den extravaganten Frontmann in voller Aktion mit seiner Unterschrift neben seinem Porträt.



Die filigranen Details des Designs erzählen die Geschichte von Mercurys außergewöhnlichem Talent. So wird Freddies legendärer Stimmumfang von vier Oktaven durch eine Notenzeile dargestellt, die sich um den Rand der Münze zieht und von den tiefen bis zu den hohen Tönen reicht. Das mit Nieten besetzte Armband am Rand der Münze ist von seinem ikonischen "Live Aid"-Auftrittsoutfit inspiriert und eine passende Hommage an das, was viele als den größten Rockauftritt aller Zeiten betrachten.

Die Münze ist in verschiedenen Versionen erhältlich. In einer Farbvariante wird die ikonische gelbe Jacke des Sängers zum Leben erweckt und die pulsierende Energie eingefangen, die ihn zu einer so magnetischen Bühnenpräsenz machte.



Als Würdigung von Mercurys Vermächtnis hat die Royal Mint dem Mercury Phoenix Trust, der zu seinem Gedenken gegründeten Aids-Hilfsorganisation, eine spezielle Gold-Proof-Version der Münze geschenkt. Die Hilfsorganisation wird dieses einzigartige Stück in den kommenden Monaten versteigern.



Die Freddie-Mercury-Münzen können zum Preis ab 18,50 Pfund (ca. 21 Euro) auf der Website der Royal Mint bestellt werden. (cw)











