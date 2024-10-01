Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5102

Gedenkmünze feiert Freddie Mercury

Bild: Royal Mint
  • 21. November 2025

Zum 40. "Live Aid"-Jubiläum hat die britische Royal Mint eine Gedenkmünze zu Ehren des queeren Queen-Sängers Freddie Mercury herausgegeben.

Die Sammelmünze zeigt Mercury mitten in einer Performance auf dem Höhepunkt seiner Karriere und präsentiert den extravaganten Frontmann in voller Aktion mit seiner Unterschrift neben seinem Porträt.

Die filigranen Details des Designs erzählen die Geschichte von Mercurys außergewöhnlichem Talent. So wird Freddies legendärer Stimmumfang von vier Oktaven durch eine Notenzeile dargestellt, die sich um den Rand der Münze zieht und von den tiefen bis zu den hohen Tönen reicht. Das mit Nieten besetzte Armband am Rand der Münze ist von seinem ikonischen "Live Aid"-Auftrittsoutfit inspiriert und eine passende Hommage an das, was viele als den größten Rockauftritt aller Zeiten betrachten.

Die Münze ist in verschiedenen Versionen erhältlich. In einer Farbvariante wird die ikonische gelbe Jacke des Sängers zum Leben erweckt und die pulsierende Energie eingefangen, die ihn zu einer so magnetischen Bühnenpräsenz machte.

Als Würdigung von Mercurys Vermächtnis hat die Royal Mint dem Mercury Phoenix Trust, der zu seinem Gedenken gegründeten Aids-Hilfsorganisation, eine spezielle Gold-Proof-Version der Münze geschenkt. Die Hilfsorganisation wird dieses einzigartige Stück in den kommenden Monaten versteigern.

Die Freddie-Mercury-Münzen können zum Preis ab 18,50 Pfund (ca. 21 Euro) auf der Website der Royal Mint bestellt werden. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (2) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Stadt Mainz hisst erstmals die Trans-Fahne (20.11.)

Hotness für den guten Zweck (19.11.)

So queer ist das Leben in Akureyri! (18.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich täglich oder wöchentlich über die Nachrichten aus der queeren Welt auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Freddie Mercury
20.10.25 | Rockikone
Queen-Gitarrist: Denke die ganze Zeit an Freddie
17.10.25 | Stuttgart
"We will rock you": Darum lohnt sich das Queen-Musical
26.05.25 | Überraschende Enthüllung
Freddie Mercury soll eine Tochter haben
27.03.25 | Tanztheater
Freddie statt Tarzan: Queen-Musical kommt nach Stuttgart
06.11.24 | Liberales München
Stadtführung: Wo Freddie Mercury seine Feste feierte
01.10.24 | Queere Musiklegende
Freddie Mercury: Ausstellung über Queen-Sänger in Wedel
Neu auf queer.de
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht med. Fachangestellte:n bzw. Kranken- u. Gesundheitspfleger:in
Jury wird wieder wichtiger
Neue Abstimmungsregeln für den ESC
Neue Songs und alte Klassiker
"It's Christmas": No Angels feiern ihr Weihnachtsalbum-Debüt
Bilanz des Jahres 2025
Studie zu rechtsextremen Anti-CSD-Aufmärschen: "Keine Entwarnung"
Happy Birthday!
60 Jahre Björk: Naturgewalt mit Mikrofon
Neuer Kurs
USA: Diversität ist eine Menschenrechtsverletzung
Gewinnspiel
Das Lied des Herzens
Bild des Tages
Gedenkmünze feiert Freddie Mercury