Ein Kalender für den schwulen Mann und die beste hetero Freundin

22. November 2025

Der neue "Playgirl"-Kalender für 2026 feiert die Schönheit des männlichen Körpers. Jeden Monat regt ein anderes atemberaubendes Model die Fantasien der Betrachter*innen an.



"Playgirl" wurde 1973 als erste Mainstream-Publikation gegründet, in der Männer mit nacktem Oberkörper oder ganz nackte Männer abgebildet wurden. Obwohl es als Magazin für heterosexuelle Frauen gedacht war, sollen bis zur Einstellung der Printausgabe 2009 die Leser*innen überwiegend homosexuelle Männer gewesen sein.

Heute präsentiert das legendäre Magazin als Online-Plattform neben umfangreichem Archivmaterial aktuelle Fotostrecken bekannter Fotograf*innen. Ein Best-of hat die Redaktion für den neuen Kalender zusammengestellt. Das oben gezeigte Dezember-Motiv haben wir unten beschnitten  im Original ist Joes bestes Stück zu sehen.



"Playgirl Men 2026" im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell 21,27 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





