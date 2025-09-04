Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Typveränderung: Lady Gaga zeigt sich mit dunkler Mähne in Paris

Bild: IMAGO / Bestimage
  • 23. November 2025

Lady Gaga überrascht in Paris mit einem neuen, dramatischen Look: Die Sängerin tauschte ihre platinblonden Haare gegen tiefschwarze Locken  ein deutlicher Kontrast zu ihrem Look für "Der Teufel trägt Prada 2".

Fotos zeigen die Sängerin am Freitag beim Verlassen des Restaurants Laurent. Lady Gaga, die für vier Konzerte ihrer "The Mayhem Ball"-Welttournee in der französischen Hauptstadt ist, kombinierte zu ihrem neuen Look einen mintgrünen Satinanzug, ein transparentes schwarzes Bralette sowie eine große, elegante Sonnenbrille  ein klassischer Gaga-Look: extravagant, aber stilvoll. Ihre Augenbrauen hatte die 39-Jährige blondiert.

Ganz neu ist die dunkle Mähne für die Musikerin und Schauspielerin allerdings nicht. Sie zeigt sich immer wieder mit wechselnden Haarfarben. Erst im September, als sie bei der Sendung "The Late Show with Stephen Colbert" zu Gast war, trug Lady Gaga ihre Haare dunkel. Im Oktober wurde Lady Gaga dann mit platinblonden Haaren in Mailand gesichtet, wo sie Szenen für "Der Teufel trägt Prada 2" drehte. Auf dem Cover des aktuellen "Rolling Stone" ist sie erneut mit schwarzen Haaren und platinblonden Augenbrauen zu sehen. (cw/spot)

