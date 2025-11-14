Große Unterstützung für Drag-Lesung in Berlin

24. November 2025

Nur wenige Dutzende AfD-Fans protestierten am Sonntag auf dem Berliner Schlossplatz gegen eine Drag-Lesung im Humboldt-Forum  die queere Gegendemo war deutlich größer.



Auf der von der rechtsextremen AfD angemeldeten Demonstration gegen die Lesung stand auf Plakaten etwa "Finger weg von unseren Kindern" oder "Warum lest ihr nicht im Altenheim". Auf manchen Plakaten war laut einer dpa-Reporterin auch das Logo der AfD abgebildet.

Die Gegendemo war unter dem Motto "Berlin steht gegen die AfD  100 Dragqueens für ein buntes Berlin" vom Verein Die Vielen angemeldet worden. Auf Plakaten standen Slogans wie "Kinder brauchen Vielfalt, keine Vorurteile", "Herz statt Hetze", "Schützt Kinder vor der AfD, nicht vor Glitzer" oder "We are all born naked and the rest is drag" (deutsch: Wir wurden alle nackt geboren, der Rest ist Drag). Sophie Klagemann, die Künstlerische Direktorin des Stadtmuseums Berlin, das die Drag-Lesung veranstaltete, bedankte sich in einer Rede bei den rund 250 Teilnehmer*innen der Soli-Kundgebung.



Die gut besuchte Drag-Lesung im Humboldt Forum mit Kaey und Vivienne Lovecraft fand  geschützt von Polizist*innen in voller Montur  wie geplant statt und verlief ohne Zwischenfälle. Anlass der Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung "Berlin Global" war der Kinderrechte-Tag am 23. November. (cw/dpa)











