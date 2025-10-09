Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
So regenbogenbunt ist der Aids-Teddy 2025!

Bild: Hamburg Leuchtfeuer
  • 25. November 2025

Auch in diesem Jahr kann wieder ein niedlicher "Solidaritätsbär" zu Gunsten der lokalen Aids-Hilfen erworben werden.

Der Teddy unter dem Motto "Bärenstark für die Aids-Hilfe" präsentiert sich in diesem Jahr in poppigen Regenbogenfarben, setzt damit ein besonderes Zeichen für Vielfalt und sticht aus der Meute der bisherigen Bärchen deutlich hervor. Um den Hals trägt das bei 30 Grad waschbare Plüschtier die traditionelle rote Schleife.

Der Schweizer Pfarrer Heiko Sobel brachte 1987 die Idee des Stoffbären als Hoffnungsträger für die an Aids erkrankten Menschen von San Francisco mit nach Europa. Zu Hause in Zürich gab er jedem neuen Patienten einen Teddy in die Hand  zum Festhalten und Trösten. Als ihm das Geld ausging, begann der findige Schweizer selbst, Teddybären zu produzieren und für seine Patient*innen zu verkaufen. Damit brachte er einen Stein ins Rollen, der mittlerweile nicht nur die Schweiz, sondern auch Deutschland, Österreich und Luxemburg erfasst hat. Seit 1992 gibt es jedes Jahr eine neue Ausgabe der Teddys, die längst begehrte Sammlerstücke sind.

Seit 2009 trägt der Solibär das Öko-CE Zeichen, womit bestätigt wird, dass er aus umweltverträglichem Material und garantiert ohne den Einsatz von Kinderarbeit hergestellt wurde. Damals wie heute wird der Aids-Teddy vom Bärenvater Sobel selbst entworfen. Die Firma Clemens Spieltiere GmbH produziert ihn exklusiv nach seinen Vorgaben. "Er ist Wegbegleiter und Botschafter für Verständnis, Hoffnung, Solidarität und Förderung der Prävention. Immer da zur Stelle, wo es um ein Anliegen im Aids-Bereich geht", beschreibt ihn die Berliner Aidshilfe.

Die Solibären sind bei den lokalen Aids-Hilfen in ganz Deutschland erhältlich. Online bestellt werden können sie zum Stückpreis von 8 Euro u.a. im Leuchtfeuer-Benefizshop. (cw)

Wöchentliche Umfrage
  • Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Welche Bedeutung hat der Tag für dich?
  • Am Welt-Aids-Tag denke ich besonders an meine verstorbenen Freund*innen
    Das ist ein Tag der Solidarität, ich nehme an einer WAT-Aktion teil
    Ich bin selbst HIV-positiv, deswegen ist es ein ganz besonderer Tag
    Keine, der Welt-Aids-Tag betrifft/interessiert mich nicht
  •  |  » Ergebnis
Galerie:
Solibären 1997-2025
27 Bilder
