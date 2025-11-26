Auch Stuttgart hat jetzt eine Regenbogen‐Bank

26. November 2025

Mit der Einweihung einer Sitzbank in Regenbogenfarben will die Stadt Stuttgart ein Zeichen gegen Anfeindung und Gewalt gegenüber queeren Menschen setzen.



Alexandra Sußmann (Grüne), Bürgermeisterin für Soziales, Gesundheit und Integration, übergab das bunte Sitzmöbel an der Ecke Nadler‐/Hirschstraße am Montag zusammen mit Vertreter*innen Politik und der queeren Community offiziell der Öffentlichkeit. Hintergrund des Projekts sind die laut Bundeskriminalamt bundesweit steigenden Fallzahlen von queerfeindlichen Straftaten. Auf Info‐Tafeln, die an der Bank angebracht sind, verweist die Stadt auf Hilfs‐ und Beratungsmöglichkeiten für queere Menschen in Stuttgart.

"Die Stuttgarter Regenbogen‐Bank ist ein sichtbares und dauerhaftes Zeichen für Vielfalt und gegenseitigen Respekt", sagte Sußmann zur Eröffnung. "Als Stadt stehen wir für die Freiheit und Sicherheit der Menschen ein  gerade in Zeiten, in denen das gesellschaftliche Klima rauer wird und wir unsere demokratischen Grundwerte verteidigen müssen."



Die Einweihung der Regenbogen‐Bank fand im Rahmen der Veranstaltungsreihe "21 Tage gegen Gewalt" statt, zu der die Abteilung für Chancengleichheit der Stadt Stuttgart jedes Jahr öffentlich einlädt. Die Veranstaltungsreihe geht noch bis zum 10. Dezember. (cw/pm)











