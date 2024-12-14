Zwischen Homoerotik und Alltagsrealismus

29. November 2025

Die neue Ausstellung "Jungs" in Berlin und ein gleichnamiger Bildband feiern das zeichnerische Werk des schwulen DDR-Künstlers Bernd Sikora.



Sikoras Arbeiten nehmen in der ostdeutschen Kunstgeschichte eine stille, doch eigenständige Position ein. Zwischen Architekturskizze, Figurenstudie und atmosphärischer Milieubeobachtung entwickelt der Leipziger Künstler eine Bildsprache, die sich der Eindeutigkeit bewusst entzieht  und gerade darin eine bemerkenswerte Tiefe erreicht.

Im Kontrast zur homoerotisch aufgeladenen Bildwelt Jürgen Wittdorfs, dessen Werk inzwischen als Schlüsselposition queerer DDR-Kunst gilt, entfaltet sich bei Sikora eine leise, oft melancholische Form des Sehens. Seine Darstellungen junger Männer, seine Porträts und Aktstudien setzen nicht auf Idealisierung oder Provokation, sondern auf die präzise Erkundung von Körpern, Räumen und Beziehungen  mit einem sensiblen Gespür für das Uneindeutige, das Zwischenmenschliche, das Fragile.



Einige Zeichnungen von Bernd Sikora zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Cover des Katalogs

Die Ausstellung "Jungs" wird am Freitag, den 5. Dezember 2025 um 18 Uhr in der Berliner Galerie Irrgang (Friedrichstraße 232, Mitte) eröffnet und ist dort anschließend bis zum 16. Januar 2026 zu sehen.



Im Rahmen der Ausstellung erscheinen ein gleichnamiger Katalog seines zeichnerischen Werkes (Amazon-Affiliate-Link ) sowie der Roman "Aufgewacht" (Amazon-Affiliate-Link ) des Künstlers, der das Leben schwuler junger Männer in Leipzig, Berlin, Polen, Ungarn und der ehemaligen Tschechoslowakei in der Zeit vom Mauerbau bis zur Öffnung der Mauer eindrucksvoll nachzeichnet. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw/pm)

Zeichnungen von Bernd Sikora

