Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5112

Welt-Aids-Tag: Riesige Leuchtfigur marschiert durch Stuttgart

Bild: Dundu
  • 01. Dezember 2025

Mit einer außergewöhnlichen und bundesweit einzigartigen Aktion setzt Stuttgart am heutigen Welt-Aids-Tag ein starkes Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Hoffnung.

Das von der Aids-Hilfe Stuttgart initiierte und in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart und mit freundlicher Unterstützung des Landes Baden-Württemberg sowie den Künstler*innen von Dundu realisierte Projekt präsentiert erstmals die acht Meter hohe Kunstfigur Vektor.

Die feierliche Aktion beginnt am Montag, den 1. Dezember 2025 um 17:50 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Kunstmuseum: Dort biegt Vektur erstmals von der Kronprinzenstraße in die Königsstraße ein und eröffnet den eindrucksvollen Zug. Von zahlreichen Menschen begleitet, bewegt sich die leuchtende Figur anschließend über den Weihnachtsmarkt in Richtung Riesenrad. Anschließend wandelt sich der Zug in einen stillen Trauer- und Gedenkmarsch. Gemeinsam geht es weiter zur Gedenkstätte "Namen und Steine" an der Oper. Dort wird jenen Menschen gedacht, die an den Folgen von HIV und Aids verstorben sind.

Vektor ist nur im Zusammenspiel vieler Menschen beweglich. Die Lichtfigur stehe damit "für menschlichen Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und gelebte Solidarität", heißt es in einer Pressemitteilung der Aids-Hilfe Stuttgart, die in diesem Jahr ihr 40. Gründungsjubiläum feiert. "In einer Zeit, in der Menschen mit HIV noch immer Ausgrenzung erfahren, ist dieses Zeichen von außerordentlicher Bedeutung." (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (87) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Als Dragqueen zurück nach Sarajevo (30.11.)

Zwischen Homoerotik und Alltagsrealismus (29.11.)

Empörung über "blasphemische Kunstwerke" in Wien (28.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt HIV-Prävention
01.12.25 | Welt-Aids-Tag
"Wacht endlich auf!": Warnung vor dramatischer Rückkehr von Aids
29.11.25 | Welt-Aids-Tag
Wie oft sollten wir zum HIV-Test, Holger Wicht?
28.11.25 | Welt-Aids-Tag im Zeichen von Kürzungen
"Schwindendes Engagement zur HIV-Bekämpfung" der Bundes­regierung beklagt
27.11.25 | Rückschlag für HIV-Prävention
USA: Regierung beteiligt sich erstmals nicht an Welt-Aids-Tag
20.11.25 | Kürzungen verantwortlich?
Robert-Koch-Institut: Zahl der HIV-Neuinfektionen steigt an
02.11.25 | Bayern
HIV-Testwochen sollen Aufklärung und Prävention stärken
Neu auf queer.de
Interview
Rosa von Praunheim "Ich freue mich auf den Tod"
Anekdote
Ariana Grande: So outete sich mein Bruder gegenüber unserer Oma
Staatshomophobie
Malaysia: Mehr als 200 Männer in Schwulensaunen festgenommen
Weltoffen, unangepasst, hellwach
Bette Midler wird 80: Die "letzte geschmacklose Frau"
"Es ist Zeit für mich, mich zu öffnen"
Schweizer Tennisprofi Mika Brunold outet sich als schwul
Welt-Aids-Tag
"Wacht endlich auf!": Warnung vor dramatischer Rückkehr von Aids
IDFA 2025
Fünf neue queere Dokus, auf die wir uns freuen!
Raus aus dem Trubel
Zieht Britney Spears nach Großbritannien?