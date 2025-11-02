Welt-Aids-Tag: Riesige Leuchtfigur marschiert durch Stuttgart

01. Dezember 2025

Mit einer außergewöhnlichen und bundesweit einzigartigen Aktion setzt Stuttgart am heutigen Welt-Aids-Tag ein starkes Zeichen für Solidarität, Zusammenhalt und Hoffnung.



Das von der Aids-Hilfe Stuttgart initiierte und in Zusammenarbeit mit der Stadt, der Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart und mit freundlicher Unterstützung des Landes Baden-Württemberg sowie den Künstler*innen von Dundu realisierte Projekt präsentiert erstmals die acht Meter hohe Kunstfigur Vektor.

Die feierliche Aktion beginnt am Montag, den 1. Dezember 2025 um 17:50 Uhr auf dem Schlossplatz vor dem Kunstmuseum: Dort biegt Vektur erstmals von der Kronprinzenstraße in die Königsstraße ein und eröffnet den eindrucksvollen Zug. Von zahlreichen Menschen begleitet, bewegt sich die leuchtende Figur anschließend über den Weihnachtsmarkt in Richtung Riesenrad. Anschließend wandelt sich der Zug in einen stillen Trauer- und Gedenkmarsch. Gemeinsam geht es weiter zur Gedenkstätte "Namen und Steine" an der Oper. Dort wird jenen Menschen gedacht, die an den Folgen von HIV und Aids verstorben sind.



Vektor ist nur im Zusammenspiel vieler Menschen beweglich. Die Lichtfigur stehe damit "für menschlichen Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung und gelebte Solidarität", heißt es in einer Pressemitteilung der Aids-Hilfe Stuttgart, die in diesem Jahr ihr 40. Gründungsjubiläum feiert. "In einer Zeit, in der Menschen mit HIV noch immer Ausgrenzung erfahren, ist dieses Zeichen von außerordentlicher Bedeutung." (cw)











