Bill Kaulitz glitzert mit Royal Albert Hall um die Wette

Bild: IMAGO / ABACAPRESS
  • 02. Dezember 2025

Bill Kaulitz glitzerte bei den British Fashion Awards am Montagabend mit der ehrwürdigen Royal Albert Hall in London um die Wette. Während der Veranstaltungsort dank zahlreicher Lichter fast wie ein Sternenhimmel aussah, erschien der queere Tokio-Hotel-Frontmann in einem XXL-Glitzeranzug und viel Schmuck.

Er habe für den Anlass "ordentlich aufgelegt", sagte der Sänger in seiner Instagram-Story, in der er Einblicke in den Abend gab. Sein Motto laute "mehr ist mehr ist mehr"  und das war nicht zu übersehen. Kaulitz trug einen blauen Oversize-Anzug des Labels Vetements, der "sehr sparkly" war. Um das noch zu unterstreichen, kombinierte er dazu noch reichlich Schmuck von Pandora Seine langen Haare trug der 36-Jährige dazu offen.

Der Glitzerlook passte perfekt zu der Location, die Kaulitz als "wahnsinnig" und "so wunderschön" beschrieb. "Wow" bekundete er zu einem kurzen Clip aus der stimmungsvoll beleuchteten Royal Albert Hall.

Für Aufsehen sorgten bei den British Fashion Awards, denen viele Stars beiwohnten, auch Sienna Miller (43) und Ellie Goulding (38), die mit Babybauch erschienen und damit ihre Schwangerschaften verkündeten.

Ausruhen kann Bill Kaulitz sich nach der glamourösen London-Nacht allerdings nicht: Für ihn geht es weiter nach Hamburg, wo er am heutigen Dienstagabend mit Zwillingsbruder Tom und Bandkollege Georg Listing (38) im Breuninger-Store einen neuen Tequila präsentieren wird. (cw/spot)

