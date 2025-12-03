Schöne Männer zum Nikolaustag

03. Dezember 2025

Bild: Dirk Uhde

Die Stuttgarter Galerie Bovistra lädt am 6. Dezember 2025 zur Eröffnung ihrer diesjährigen Gruppenausstellung "Masculine" ein.



Zu sehen sind Werke der Künstler Bastian Fiala, Jarrad Arthur, Hannes Steinert, Frank Lorenz, Dirk Uhde, Sven Ballenthin, Alex Biegler, Rinaldo Hopf sowie des Konzeptkünstlers Christian Herr und der Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank.

Die Werke dieser Ausstellung zeigen die Vielfalt der Männlichkeit  mal erotisch und sinnlich, mal zerbrechlich oder kraftvoll, bis hin zu überraschend provokanten Momenten, die alles miteinander verbinden.



Die Ausstellung "Masculine" ist anschließend bis zum 27. Februar 2026, jeweils freitags von 14:30 bis 18:30 Uhr, in der Galerie Bovistra in der Ludwigstraße 66 in Stuttgart zu sehen. (cw/pm)











