Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5114

Schöne Männer zum Nikolaustag

  • 03. Dezember 2025
Bild: Dirk Uhde

Die Stuttgarter Galerie Bovistra lädt am 6. Dezember 2025 zur Eröffnung ihrer diesjährigen Gruppenausstellung "Masculine" ein.

Zu sehen sind Werke der Künstler Bastian Fiala, Jarrad Arthur, Hannes Steinert, Frank Lorenz, Dirk Uhde, Sven Ballenthin, Alex Biegler, Rinaldo Hopf sowie des Konzeptkünstlers Christian Herr und der Fotografen Ralf Wehrle und Uwe Frank.

Die Werke dieser Ausstellung zeigen die Vielfalt der Männlichkeit  mal erotisch und sinnlich, mal zerbrechlich oder kraftvoll, bis hin zu überraschend provokanten Momenten, die alles miteinander verbinden.

Die Ausstellung "Masculine" ist anschließend bis zum 27. Februar 2026, jeweils freitags von 14:30 bis 18:30 Uhr, in der Galerie Bovistra in der Ludwigstraße 66 in Stuttgart zu sehen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (25) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Bill Kaulitz glitzert mit Royal Albert Hall um die Wette (02.12.)

Welt-Aids-Tag: Riesige Leuchtfigur marschiert durch Stuttgart (01.12.)

Als Dragqueen zurück nach Sarajevo (30.11.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
"Erneuerung der römisch-katholischen Sexualmoral überfällig"
Katholische Kirche: Generalvikar verteidigt schwulen Pastor
Kultfigur von Hape Kerkeling
Horst Schlämmer kommt zurück ins Kino: "Die Lage ist dramatisch"
Musik-Jahresliste
Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn
Auszeichnung
Marko Martin erhält Werner-Schulz-Preis 2026
Neue ARD-Doku
Braucht die schwule Community eine #MeToo-Bewegung?
Traumstart für die Erfolgsserie
"Stranger Things" stellt neuen Netflix-Rekord auf
Kleiderschrank updaten
Neuer Look? So gelingt die Style-Veränderung
"Eine unglaubliche Ehre"
Überraschung! Heidi Klum moderiert die WM-Auslosung