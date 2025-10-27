Mit diesem Kalender wird deine Wohnung zum "Hot House"!

04. Dezember 2025

Das schwule Erwachsenen-Label Hot House Entertainment ist bekannt für starke Typen  und präsentiert zwölf seiner Top-Darsteller wieder in einem sexy Poster-Kalender für das neue Jahr.



Die gutbestückten Traumkerle in "The Men of Hot House 2026" zeigen wirklich alles, was sie haben. Das November-Motiv mit Greyson Myles, das wir oben als Bild des Tages ausgewählt haben, mussten wir aus Jugendschutzgründen leider beschneiden.

Gegründet wurde das Gay-Traditionslabel 1993 von Steven Scarborough in San Francisco. "2026 kommen die sexy Männer des Studios zu dir nach Hause", heißt es in der Werbung des Medienhauses Salzgeber. "Mit ihrem Jahreskalender wird jede Wohnung zum Hot House. Freu dich auf zwölf Traumtypen, die jeden Monat zur Augenweide machen."



Der Kalender "The Men of Hot House 2026" im Format 30x42 cm ist zum Preis von aktuell 21,27 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





