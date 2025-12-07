Dieser schwule Star verpasst das Finale bei "The Masked Singer"

07. Dezember 2025

Ausgezaubert für Harry Otter: Clemens Schick ist in der Musikshow "The Masked Singer" enttarnt worden.



Der schwule Schauspieler ("Die Ermittlung", "Rave On") war als Otter im Zaubererkostüm verkleidet. In der fünften Folge der ProSieben-Show bekam der 53-Jährige zu wenige Stimmen aus dem Publikum und musste sich daher zu erkennen geben. Verblieben sind damit  vor dem Finale am 13. Dezember  noch vier maskierte Stars.



Wer sich als Zauberlehrling tarnte, blieb bis zum Ende nicht sicher  zumindest wenn man das Rating des Publikums verfolgte: An erster Stelle tippten die Zuschauer*innen auf Moderator Klaas Heufer-Umlauf hinter der Maske. Schick landete aber immerhin an zweiter Stelle.



Clemens Schick nach der Demaskierung (Bild: Joyn / Willi Webe)r

Der Schauspieler ging von Folge zu Folge in seiner Rolle auf: "Ich stand das erste Mal auf so einer Bühne und dann auch noch gesungen. Das habt ihr gehört, wie schief das war", witzelte er nach der Demaskierung. "Irgendwann habe ich gemerkt, dass mir dieses Tier einfach so Spaß macht zu spielen, und darüber habe ich dann hier Zugang bekommen."



Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") und Comedian Chris Tall, die in der zwölften Staffel der TV-Show die Stammbesetzung des Rateteams bilden, hatten mit ihrem Tipp richtig gelegen. Nur der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler, der in der Folge als Gast dabei war, vermutete Schauspieler Daniel Brühl.

In der fünften Sendung unter dem Motto "Sports Night" performten die maskierten Stars Sporthymnen  vom Superbowl bis zu den Olympischen Spielen. Schick sang und tanzte zu "Sweet Caroline" von Neil Diamond und "Major Tom" von Peter Schilling.



In der Live-Show "The Masked Singer" treten Promis als Sänger*innen auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer*innen bekommt  oder am Ende das Finale gewinnt.



Chancen darauf haben bei der letzten Ausgabe nun noch die Nudel namens "Rave-ioli", das Ei "Eggi", die Kuh "Muuhnika" und der Affe "King". Zu sehen am Samstag, 13. Dezember, ab 20.15 Uhr auf ProSieben und beim Streamingdienst Joyn.



Clemens Schick hatte sich 2014 in einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" geoutet (queer.de berichtete). Im "Barcelona-Krimi" spielte er in zehn Folgen den schwulen Kommissar Xavi Bonet (queer.de berichtete). Eine weitere queere Hauptrolle hatte er im Spielfilm "Futuro Beach". (cw/dpa)











