Erste Spendenkampagne, die sagt: "Dann spende nicht an uns!"

08. Dezember 2025

Mit queerfeindlichen Sprüchen und einer selbstbewussten Botschaft stellt Queermentor die Mechanik klassischer Spendenkampagnen auf den Kopf.



Unter dem Motto "Dann spende nicht an uns!" kontert die gemeinnützige Organisation typische Vorbehalte und strukturelle Barrieren für queere Arbeitnehmer*innen und thematisiert sie mit provokanten Statement-Visuals im Retro-Pop-Art-Look  etwa "Scheiße, ein Schwuler im Team?", "Oh Gott, eine Lesbe als Chefin?" oder "Pronomen bereiten Dir Angst?".



Der Twist: Queermentor begegnet der Ablehnung mit klarer Haltung. Wer noch "im Vorgestern" lebt und Veränderung ablehnt, soll nicht spenden. Wer sich hingegen für Vielfalt und Chancengerechtigkeit am Arbeitsmarkt einsetzt, ist eingeladen, zu unterstützen, damit das kostenlose Mentoring- und Empowerment-Angebot der Organisation auch 2026 gesichert wird.

"Als queere Person habe ich selbst erfahren, wie subtil und offen Vorbehalte im Berufsleben wirken können", erklärte Queermentor-Gründer Pavlo Stroblja zur ungewöhnlichen Spendenkampagne. "Deshalb setzen wir bewusst auf Provokation, um vorherrschende Biases und Barrieren für LGBTQIA+ Personen in der Arbeitswelt sichtbar zu machen."



Queermentor setzt sich dafür ein, dass Menschen aus der queeren Community die gleichen beruflichen Chancen erhalten und nicht durch Vorurteile, Benachteiligung oder Angst vor einem Coming-out ausgebremst werden. Die Initiative bietet kostenlose Mentorings, Workshops, Weiterbildungen und sichere Räume für Austausch und Vernetzung für queere Menschen ab 16 Jahren an. Die Angebote sind bewusst niedrigschwellig gestaltet, unabhängig von Einkommen, Herkunft oder sozialer Lage.



Spenden an Queermentor sind jederzeit über die Homepage möglich. Nach einer Spende stellt die Organisation eine Zuwendungsbestätigung für das Finanzamt aus. (cw/pm)











