Wärme im Advent: LSU kocht für Menschen in Not

Bild: privat / LSU Berlin
  • 09. Dezember 2025

Im Rahmen der Kampagne "Armut eine Stimme geben" bereiteten Mitglieder des Berliner Landesverbands der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) in der Tee- und Wärmestube Neukölln ein Menü für Menschen in Not zu.

Gemeinsam mit vielen engagierten Helfer*innen schenkten sie nicht nur eine Mahlzeit, verbunden mit einer extra Spende  sondern auch Zeit, Zuneigung und Würde. Auch Oliver Unglaube, Geschäftsführer der Diakoniewerk Simeon gGmbH, schaute vorbei.

"Es erfüllt uns mit Dankbarkeit zu sehen, wie Zivilgesellschaft, Politik und Ehrenamt zusammenstehen, um Menschen in schwierigen Lebenslagen beizustehen", erklärte der LSU- Landesvorsitzende René Powilleit. "Gerade in der Advents- und Weihnachtszeit zeigt sich der wahre Kern sozialer Verantwortung  nämlich füreinander da zu sein."

Die Initiative ist Teil einer Reihe von Aktionen, die den Geist der Solidarität in die Mitte der Gesellschaft tragen sollen. Sie erinnert daran, dass es in dieser besonderen Jahreszeit nicht um Besitz oder Konsum geht, sondern um Mitmenschlichkeit.

"Ein Stück Hoffnung, ein Wort des Trostes, eine helfende Hand  das sind die wahren Geschenke des Advents für Menschen in Not", sagte Thomas de Vachroi, Armutsbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. (cw/pm)

