Eine Liebeserklärung an das Anderssein

Bild: Pedro Malinowski
  • 10. Dezember 2025

Am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken feierte am vergangenen Wochenende das queere Musical "La Cage aux Folles  Ein Käfig voller Narren" eine umjubelte Premiere.

Lebe, was du fühlst! "La Cage aux Folles" ist eine Liebeserklärung an das Anderssein und den Mut zur Selbstentfaltung. Ein Musical, das schillert, lacht, rührt  und mitten ins Herz trifft. Georges betreibt einen Drag-Club an der Riviera, in dem sein Lebenspartner Albin alias Zaza allabendlich das Publikum verzaubert.

Die beiden sind ein eingespieltes Paar  bis Georges' Sohn plötzlich heiraten will. Und zwar die Tochter eines ultrakonservativen Politikers. Albin wird gebeten, sich als Onkel im Hintergrund zu halten. Kommt nicht infrage! Stattdessen schlüpft er in eine ganz andere Rolle...

Es folgt ein Abend voller Glamour, entlarvender Auftritte und tiefgreifender Fragen: Was bedeutet Familie? Wo beginnt wahre Akzeptanz? Und wie viel Show braucht das Leben  oder auch nicht?

Bis zum 19. Juni 2026 stehen zahlreiche weitere Vorstellungen von "La Cage aux Folles  Ein Käfig voller Narren" auf dem Programm. Alle Termine, Karten und weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Saarländischen Staatstheaters. Mehr Fotos von der Premiere zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw/pm)
Galerie:
La Cage aux Folles (Saarländisches Staatstheater)
17 Bilder
