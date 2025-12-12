Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Queer in Südafrika

  • 12. Dezember 2025
Aya and the flowers, 2025 (Bild: Moena Weiss)

In der neuen Einzelausstellung "Until All Birds Can Sing: On Being Queer in South Africa" präsentiert die Berliner Galerie P6 noch bis Ende Januar 2026 Fotografien von Moena Weiss.

In ihrer Werkreihe untersucht Weiss die vielschichtigen und sich wandelnden Realitäten queerer Existenz in einem Land, das noch immer tief vom Erbe des Kolonialismus und der Apartheid geprägt ist. Teilweise geleitet von Marsha P. Johnsons unvergesslichen Worten "Kein Stolz für einige von uns ohne Befreiung für uns alle" wird das Werkvon Moena Weiss sowohl zu einem Aufruf zur kollektiven Freiheit als auch zu einem Zeugnis für die dringende Notwendigkeit queerer Sichtbarkeit im heutigen Südafrika.

Der Titel der Ausstellung ist sowohl Metapher als auch Versprechen: Die Befreiung bleibt unvollständig, bis jede Stimme anerkannt wird ... bis alle Vögel singen können.

Die Ausstellung ist noch bis zum 31. Januar 2026 in der Galerie P6 (Gossowstraße 6, 10777 Berlin-Schöneberg) zu sehen. Wer nicht in die Hauptstadt fahren möchte, kann sich die Fotografien auch online anschauen oder einen virtuellen 3D-Rundgang durch die Galerie unternehmen. (cw/pm)

