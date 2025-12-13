Neues Magazin feiert die schwule Fetischwelt

13. Dezember 2025

Von den Machern von "Inspiró" stammt das neue Magazin "SNIFF"  eine mutige, subversive Publikation, die die Grenze zwischen queerer Kunst und Fetischkultur verwischt.



"SNIFF versteht sich als Zufluchtsort für unzensierte queere Ausdrucksformen in einer Welt, die nach wie vor von Zensur und Konformität geprägt ist, und würdigt Künstler, die sich furchtlos im erotischen Underground bewegen", erklärte Herausgeber Mark Alan zum Launch des Magazins.



Jede Ausgabe enthält eine kuratierte Mischung aus Fotografie, Malerei, Illustration und anderen experimentellen Formen, die die rohe und ungefilterte Schönheit des Verlangens in all seinen Formen offenbart  von Bondage und Rollenspielen bis hin zu Fetisch-Outfits, Sneakers und Fußfetischismus. "SNIFF" hinterfragt die sterilen Vorstellungen von Kunst, indem es das Erotische als etwas Persönliches und Politisches zurückerobert.

Die erste Ausgabe, "Scent One", enthält Arbeiten von J Davies, Greif Lazic, S4KINK, Ivan Bubentcov, Geartographe, Immortal By Nige, Orpheus, Yandrak und dem Herausgeber selbst. Eine (jugendfreie) Auswahl zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Darüber hinaus gibt es exklusive Interviews mit zwei bekannten Stimmen der zeitgenössischen Fetischkultur: dem spanischen Fotografen Abraham Saraya und Master Bearded Koldo. Die Ausgabe enthält außerdem drei queere Erotikgeschichten des Autors Lawrence Schimel und des multidisziplinären Künstlers J Davies, die das Storytelling von "SNIFF" um intime Erzählungen und literarische Verführung erweitern.



"SNIFF, Scent One" ist sowohl als gedruckte Ausgabe (35 ) als auch in digitaler Form (15 ) erschienen. Die digitale Ausgabe wurde um über 100 zusätzliche Bilder erweitert  Inhalte, die als zu explizit, zu roh oder einfach zu heiß für den Druck angesehen wurden  und bietet einen tieferen und wilderen Einblick in die erotische Bildwelt des Magazins. (cw)



SNIFF, Scent 1

20 Bilder Galerie:20 Bilder











