Zwölf schwule Hengste für 2026

Bild: Raging Stallion / Salzgeber
  • 14. Dezember 2025

Mit "The Men of Raging Stallion 2026" hat Salzgeber auch für das kommende Jahr einen supersexy Kalender für Liebhaber echter Kerle veröffentlicht.

Raging Stallion (auf Deutsch "tobender (Deck-)Hengst") ist ein Filmstudio mit Sitz in San Francisco und einer der weltweit größten Produzenten schwuler Erwachsenen-Unterhaltung. Mit seinem jahrzehntelangen Fachwissen kennt das Unternehmen nicht nur ganz hervorragend die Männervorlieben in der Szene, sondern hat auch einen unglaublichen Stall von Hengsten angehäuft.

Die stattlichsten und beliebtesten Darsteller hat Raging Stallion für den neuen Kalender ausgewählt, für jeden Monat einen anderen. Der nicht jugendfreie Posterkalender im Format 30x42 cm (wir mussten das Aufmacherbild mit dem sehr gutbestückten Sean Xavier leider beschneiden) ist zum Preis von aktuell 19,99 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

