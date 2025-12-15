Lukas von Horbatschewsky im ARD-Krankenhaus

15. Dezember 2025

Am 18. Dezember 2025 wird trans Schauspieler Lukas von Horbatschewsky in einer Episoden-Hauptrolle in der ARD-Weekly "In aller Freundschaft  Die jungen Ärzte" zu sehen sein.



In der Folge "Frischer Wind" spielt der 25-Jährige den Patienten Leon Harpin, der mit einer Schnittwunde ins Johannes-Thal-Klinikum kommt. Leon will schnell wieder los, doch seine Kurzatmigkeit bereitet den Ärzt*innen Sorge. Er überspielt seine Symptome. Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) bemerkt allerdings, dass Leon zusätzlich stark dehydriert ist und ihm das Trinken schwerfällt.

Rasch wird den Ärzt*innen klar: Leon leidet an Amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS. Seine einzige Hoffnung ist eine Medikamentenstudie. Doch dafür darf seine Erkrankung noch nicht weit fortgeschritten sein. Sherbasz und Assistenzarzt Oliver Probst (Arne Kertész) und setzen alles daran, Leon zu helfen und ihm die Teilnahme doch noch zu ermöglichen, aber sein Zustand verschlechtert sich immer mehr...



Zuletzt war Lukas von Horbatschewsky in einer Hauptrolle in dem ZDF-Fernsehfilm "Von uns wird es keiner sein" zu sehen, in dem es um eine anonyme Suiziddrohung an einer Schule geht. Der Film ist weiterhin in der ZDF-Mediathek abrufbar. (cw)











