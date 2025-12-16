Neue Fotos aus dem Spielfilm "Pillion"

16. Dezember 2025

Das schwule SM-Liebesdrama "Pillion" mit Alexander Skarsgård und "Harry Potter"-Star Harry Melling gehört zu den queeren Kino-Highlights 2026  jetzt hat Weltkino neue Szenenbilder veröffentlicht.



Im Mittelpunkt des Films von Harry Lighton stehen zwei ungleiche Männer: Als der schüchterne Colin (Melling) in einer Bar auf den charismatischen Ray (Skarsgård) trifft, ist es sofort um ihn geschehen. Dass der attraktive Biker ausgerechnet ihn zu seinem neuen Gefährten erwählt, kann er kaum fassen. Ray fordert absolute Unterwerfung, zu der Colin nur allzu gern bereit ist. Er putzt, kocht, kauft ein und schläft anstandslos auf dem Bettvorleger. Im Gegenzug öffnet ihm Ray die Tür zu einer aufregenden Welt wilder Abenteuer und sexueller Ekstase.

Während sich seine Eltern zunehmend Sorgen machen, genießt Colin sein neues Leben in vollen Zügen. Doch langsam erwacht in ihm eine leise Sehnsucht nach etwas, das Ray ihm vielleicht niemals geben kann.



"Pillion" wurde im Mai beim Filmfestival in Cannes uraufgeführt. Das Drehbuch basiert auf dem 2020 veröffentlichten Roman "Box Hill" des britischen Schriftstellers Adam Mars-Jones. Eine deutsche Übersetzung erschien im vergangenen Jahr im Albino Verlag (Buchkritik von Stefan Hölscher).



Weltkino bringt "Pillion" ab 26. März 2026 in die deutschen Kinos. Mehr Standbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung des Films folgt. (cw/pm)



