Rosa's Roses

  • 17. Dezember 2025

Anlässlich der queeren Ausstellung "Rendezvous of Friends" bietet die Berliner Galerie The Ballery einen signierten Kunstdruck an.

Es handelt sich um das Werk "Rosa's Roses", das zugleich das Plakatmotiv der Ausstellung ist und ein Porträt des Filmemachers und Künstlers Rosa von Praunheim zeigt. Geschaffen wurde das Bild von dem Künstler Rinaldo Hopf.

Der Druck gilt als Hommage an die beiden prägenden Persönlichkeiten der schwulen deutschen Kunst- und Kulturszene. Das Format beträgt 40 mal 30 Zentimeter. Der Preis liegt bei 150 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Im Rahmen der Finissage der Ausstellung findet am 10. Januar 2026 eine öffentliche Signierstunde statt. Rinaldo Hopf wird die Drucke dabei persönlich in der Galerie "The Ballery" (Nollendorfstraße 11, Berlin-Schöneberg) unterzeichnen.

Bestellungen sind ab sofort bis zum Jahresende online möglich. Käufer*innen, die nicht an der Signierstunde teilnehmen können, erhalten den signierten Druck per Post oder können ihn später in der Galerie abholen. (cw/pm)

