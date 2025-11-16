Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Zwölf Traumtypen, die alles entblößen

Bild: Falcon Studios / Salzgeber
  • 18. Dezember 2025

Die legendären Falcon Studios zählen zu bekanntesten Marken in der schwulen Erwachsenen-Unterhaltung. Neben heißen Filmen gibt es jedes Jahr auch einen nicht minder heißen Kalender.

Im vergangenen halben Jahrhundert brachte das 1971 von Chuck Holmes in San Francisco gegründete Unternehmen weit Hunderte Pornofilme auf den Markt. Die bekanntesten Regisseure sind Chi Chi LaRue, John Rutherford, Steven Scarborough, Chris Steele und Matt Sterling alias Bill Clayton.

Der absolut nicht jugendfreie Farbkalender (das oben gezeigte August-Motiv mit Sir Peter mussten wir leider unten beschneiden) präsentiert zwölf gutbestückte Traumtypen, die alles entblößen  darunter ikonische Models ebenso wie aktuelle Stars des Studios. Erhältlich ist das Salzgeber-Produkt aktuell zum Preis von 21,27 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ). (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

