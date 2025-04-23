Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5130

Yves Saint Laurent als Comicheld

  • 19. Dezember 2025

Ein neues Bilderbuch für Kinder und Jugendliche erzählt die Geschichte des schwulen Modemachers Yves Saint Laurent.

Schon als Kind blätterte er gern in den Modemagazinen seiner Mutter, stöberte in ihrem Kleiderschrank. Als er elf war, nahmen ihn seine Eltern ins Theater mit, die Kostüme in Molières "Schule der Frauen" taten es ihm besonders an. Er begann, Skizzen und Entwürfe für die Bühne anzufertigen.

Von seinen Mitschüler*innen gemobbt, flüchtete er in die Welt der Mode. Er zog aus dem algerischen Oran nach Paris, wo er mit 21 Jahren künstlerischer Leiter bei Dior wurde. Dann gründete er seine eigene Firma: Yves Saint Laurent. Sein Name war Programm und stand für eine Revolution der Modewelt. Vor allem die Frauen profitierten davon, für die er mit "Le Smoking" den Hosenanzug salonfähig machte.

Das neue Buch "Yves Saint Laurent" von María Isabel Sánchez Vegara (Text) und Klas Fahlén (Illustrationen) für Menschen ab vier ist in der Reihe "Little People, BIG DREAMS" des Insel Verlags erschienen. Die Reihe erzählt von den beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen: Jede dieser Persönlichkeiten  ob Wissenschaftler*in oder Künstler*in, Ikone der Geschichte oder Held*in der Moderne  hat Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen Träumen.

Der gebundene, 32-seitige Comicband (ISBN 978-3-458-64538-2) ist zum Preis von 16 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Zwölf Traumtypen, die alles entblößen (18.12.)

Rosa's Roses (17.12.)

Neue Fotos aus dem Spielfilm "Pillion" (16.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Kinderbücher
25.09.25 | Bild des Tages
Queeres Gemüse
15.09.25 | Bild des Tages
"Wenn sie sich lieben  warum nicht?"
11.07.25 | Freundschaftsgeschichte
Eine bunte Kinderbande jenseits starrer Geschlechternormen
28.05.25 | Kinderbuch
Wenn der schwule Onkel seinen Mann vorstellt
09.05.25 | Neu im Carlsen Verlag
Diskriminierungsarten erkennen, Chancengerechtigkeit erreichen
23.04.25 | Für Kinder zwischen 3 und 6
Ricarda Hofmann veröffentlicht Kinderbuch
Neu auf queer.de
Verstoß gegen EU-Datenschutz?
Beschwerde in Österreich: Grindr-Daten landen bei TikTok
Abstimmung in New York
USA und islamische Staaten gehen in der UN gemeinsam gegen LGBTI-Rechte vor
Stellenausschreibung
Checkpoint BLN sucht medizinische:n Fachangestellte:n (MFA) bzw. Kranken- und Gesundheitspfleger:in
Das sind die Favoriten des Ex-Präsidenten
Barack Obama enthüllt seine Lieblingssongs des Jahres 2025  Lady Gaga ganz oben
Gewinnspiel
Anaconda
Bild des Tages
Yves Saint Laurent als Comicheld
Video des Tages
Queeres Erwachen im katholischen Mädchenchor
Karneval
Moskau leitet Verfahren gegen Bildhauer Tilly ein