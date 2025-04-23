Yves Saint Laurent als Comicheld

19. Dezember 2025

Ein neues Bilderbuch für Kinder und Jugendliche erzählt die Geschichte des schwulen Modemachers Yves Saint Laurent.



Schon als Kind blätterte er gern in den Modemagazinen seiner Mutter, stöberte in ihrem Kleiderschrank. Als er elf war, nahmen ihn seine Eltern ins Theater mit, die Kostüme in Molières "Schule der Frauen" taten es ihm besonders an. Er begann, Skizzen und Entwürfe für die Bühne anzufertigen.



Von seinen Mitschüler*innen gemobbt, flüchtete er in die Welt der Mode. Er zog aus dem algerischen Oran nach Paris, wo er mit 21 Jahren künstlerischer Leiter bei Dior wurde. Dann gründete er seine eigene Firma: Yves Saint Laurent. Sein Name war Programm und stand für eine Revolution der Modewelt. Vor allem die Frauen profitierten davon, für die er mit "Le Smoking" den Hosenanzug salonfähig machte.

Das neue Buch "Yves Saint Laurent" von María Isabel Sánchez Vegara (Text) und Klas Fahlén (Illustrationen) für Menschen ab vier ist in der Reihe "Little People, BIG DREAMS" des Insel Verlags erschienen. Die Reihe erzählt von den beeindruckenden Lebensgeschichten großer Menschen: Jede dieser Persönlichkeiten  ob Wissenschaftler*in oder Künstler*in, Ikone der Geschichte oder Held*in der Moderne  hat Unvorstellbares erreicht. Dabei begann alles, als sie noch klein waren: mit großen Träumen.



Der gebundene, 32-seitige Comicband (ISBN 978-3-458-64538-2) ist zum Preis von 16 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

