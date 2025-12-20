Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Das unglückliche Einhorn

  • 20. Dezember 2025

Mit "Benny, das Einhorn" hat Österreichs bekannteste Dragqueen Candy Licious ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht  mit gelungenen Illustrationen von Stephanie Stigler.

Benny ist kein gewöhnliches Fohlen. Während die anderen Tierkinder im Dorf Maunz ausgelassen spielen, spürt er tief in sich, dass er ein bisschen anders ist. Sein Fell glitzert im Regenbogenlicht, und kurz vor seinem Eintritt in die Schule wächst auf seiner Stirn ein kleines, geheimnisvolles Horn. Was werden andere sagen? Wird er ausgelacht?

"Ich möchte aber ein normales Fell haben wie der Rest meiner Familie", seufzt Benny. "Schon jetzt schließen mich die anderen Tierkinder beim Spielen aus. Nur ich bin so bunt und glänzend. In meiner Nachbarschaft bin ich das einzige Kind, das so aussieht. Kann ich nicht normal sein?"

Benny versucht, sein Horn zu verstecken. Doch wie lange kann man das, was einen einzigartig macht, verbergen? Als ein großes Unwetter über Wuffiland hereinbricht und das Leben der kleinen Hühnerküken in Gefahr ist, zeigt sich: Gerade das, was Benny so anders macht, ist seine größte Stärke.

"Benny, das Einhorn" ist eine berührende Geschichte über Mut, Freundschaft und die Kraft, zu sich selbst zu stehen. Denn manchmal braucht es nur ein bisschen Glitzer und ein Horn, um die Welt zu retten. So zeigt Bennys Geschichte: Die Welt lebt von ihrer Buntheit und davon, dass niemand gleich ist. Und das ist gut so  denn wir alle sind richtig, so wie wir sind.

Das 48-seitige Buch ist zum Preis von 19,99  u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
