"Schlag den Star": Riccardo Simonetti gewinnt 100.000 Euro

21. Dezember 2025

Der queere Entertainer Riccardo Simonetti hat am Samstag das "Schlag den Star"-Freundschaftsduell gegen die Moderatorin Sylvie Meis gewonnen.



In der 99. Ausgabe zum Ende des Jahres lag Simonetti nach Spiel 11 mit 57 zu 9 Punkten vorne und stand um 0:39 Uhr in Spiel 12 im Matchball-Duell mit Meis. Auch die Challenge "Halbieren", in der die beiden Natur-Silikon in unregelmäßigen Formen möglichst exakt halbieren mussten, konnte er für sich entscheiden und den Koffer um 100.000 Euro glücklich entgegennehmen. Für den Entertainer war es ein besonderes Geschenk, denn er feierte am Samstag auch den ersten Hochzeitstag mit seinem Ehemann.

Nach seinem Sieg fand Riccardo Simonetti lobende Worte für seine Kontrahentin: "Ich war im Vorfeld sehr nervös, da ich die vergangenen Tage sehr viel mit meiner Lebensmittelvergiftung zu tun hatte. Da dachte ich schon: 'Wie soll ich nur so eine anspruchsvolle Show schaffen?' Ich bin dann aber trotzdem mit einem guten Gefühl rein gegangen, weil Sylvie und ich zwar Freunde sind, sie aber mindestens genauso ehrgeizig ist wie ich. Ich wusste, dass ich eine würdige Gegnerin habe und wirklich alles geben kann und keine Samthandschuhe anziehen muss -die wurden auch relativ schnell ausgezogen. Es hat mega viel Spaß gemacht!"



Sylvie Meis freute sich nach ihrer Niederlage mit ihrem Freund: "Ich habe es richtig genossen, die Show mit meinem richtig guten Freund Riccardo zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ganz, ganz knapp dran war, viele Spiele zu gewinnen und bin stolz auf meine Leistung. Es tut trotzdem ein bisschen weh. Ich hatte das Glück heute Abend nicht auf meiner Seite. Ich muss Riccardo ein riesiges Kompliment machen, er hat sehr, sehr gut performt."



Für Simonetti war es das erste Mal bei "Schlag den Star". Meis hingegen hatte bereits Erfahrung: Im Juni 2020 besiegte sie ihre niederländische Landsfrau Lilly Becker deutlich. (cw/ots/spot)











