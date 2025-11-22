Junge Kerle, die wirklich "nichts zu verbergen" haben

22. Dezember 2025

Phil Dlab gehört zu den ganz großen Stars der schwulen erotischen Fotografie. Unter dem Titel "Nothing to Hide" hat er auch für 2026 einen heißen Wandkalender veröffentlicht.



Natürlich, spontan, ungekünstelt  das ist der Stil von Phil Dlab. Der in der Slowakei geborene Fotograf wuchs in Kanada auf, lebt aber inzwischen wieder im Land seiner Geburt. Dessen junge Männer stehen im Mittelpunkt seiner Fotografie.



Dlabs Models sind athletisch, aber keine Poser; attraktiv, aber nahbar. Ihre Offenheit lädt uns dazu ein, nicht nur schöne Körper zu betrachten, sondern selbstbewusste Persönlichkeiten. Der farbige Poster-Kalender "Nothing to Hide  Young Men from Slovakia 2026" zeigt junge Männer, die wirklich "nichts zu verbergen" haben. Das oben gezeigte Februar-Porträt von Darius haben wir aus sogenannten Jugendschutzgründen unten beschnitten.

Der neue Kalender im Format 30 x 42 cm ist bei Salzgeber erschienen und zum Preis von aktuell rund 30 Euro bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich.



Unter dem Titel "Nothing to Hide" hat Phil Dlab auch bereits drei Bildbände veröffentlicht (queer.de berichtete). Mit "Young Men in Nature 2026" gibt es einen weiteren Kalender des Fotografen für das kommende Jahr (queer.de berichtete). (cw/pm)





