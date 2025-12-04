Hengste ohne Tabus, Schönheit ohne Grenzen

23. Dezember 2025

Ein weiterer Kalendertipp fürs neue Jahr kommt vom legendären schwulen Filmstudio Lucas Entertainment.



In dem sexy Wandkalender "Lucas Men International 2026" zeigen sich Top-Darsteller des bekannten Pornolabels nicht nur unverhüllt, sondern einsatzbereit mit prallen Geräten. Das oben gezeigte Februarmotiv mit Alle Marin haben wir aus Jugendschutzgründen etwas beschneiden müssen...

Lucas Entertainment, 1998 von Adult-Legende Michael Lucas in New York gegründet, ist eines der größten schwulen Pornostudios der Welt. Es ist bekannt für aufwändige Filme mit großem Budget und behauptet, dass seine Produktion "La Dolce Vita" von 2006 der teuerste Gay-Porno ist, der jemals gedreht wurde.



Der komplett farbige Kalender "Lucas Men International 2026" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 21,82  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





