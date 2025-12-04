Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Hengste ohne Tabus, Schönheit ohne Grenzen

Bild: Lucas Entertainment / Salzgeber
  • 23. Dezember 2025

Ein weiterer Kalendertipp fürs neue Jahr kommt vom legendären schwulen Filmstudio Lucas Entertainment.

In dem sexy Wandkalender "Lucas Men International 2026" zeigen sich Top-Darsteller des bekannten Pornolabels nicht nur unverhüllt, sondern einsatzbereit mit prallen Geräten. Das oben gezeigte Februarmotiv mit Alle Marin haben wir aus Jugendschutzgründen etwas beschneiden müssen...

Lucas Entertainment, 1998 von Adult-Legende Michael Lucas in New York gegründet, ist eines der größten schwulen Pornostudios der Welt. Es ist bekannt für aufwändige Filme mit großem Budget und behauptet, dass seine Produktion "La Dolce Vita" von 2006 der teuerste Gay-Porno ist, der jemals gedreht wurde.

Der komplett farbige Kalender "Lucas Men International 2026" im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 21,82  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Weitere Tagesbilder

Junge Kerle, die wirklich "nichts zu verbergen" haben (22.12.)

"Schlag den Star": Riccardo Simonetti gewinnt 100.000 Euro (21.12.)

Das unglückliche Einhorn (20.12.)

