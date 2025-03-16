Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5135

Ein Kalender mit schwulen Heiligen

Bild: F.G. Borghi / Salzgeber
  • 24. Dezember 2025

Mit dem einzigartigen Coffee-Table-Book "Unholy" erschien zu Ostern die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen". Nun ist auch eine Kalenderversion für 2026 erhältlich!

Für das buchstäblich fantastische Projekt schuf der italienische Künstler F. G. Borghi ikonische Bilder fiktiver schwuler Heiliger. Herausgeber Björn Koll dachte sich dazu sehr schöne Geschichten aus.

Der Kalender "Unholy 2026: Divine Illustrations of Gay Saints" zeigt nun zwölf der besten Motive aus dem Buch. Auf dem Cover und dem Januar-Motiv sind die drei Heiligen Saint Bakchos, Sergios und Vissarion zu sehen, die einst in der römischen Armee dienten, eine Dreierbeziehung führten, desertierten, in Frauenkleidern flüchteten und schließlich in Assuan ein Hotel eröffneten. Wir haben sie bereits als "Heilige der Woche" auf queer.de vorgestellt.

Der komplett farbige Kalender im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 21,27  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)

Links zum Thema:
» Das Buch "Unholy: An Almost Complete Hagiography of Gay Saint" bei amazon.de 

Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:
Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (18) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Hengste ohne Tabus, Schönheit ohne Grenzen (23.12.)

Junge Kerle, die wirklich "nichts zu verbergen" haben (22.12.)

"Schlag den Star": Riccardo Simonetti gewinnt 100.000 Euro (21.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Unholy - Die Heiligen der Woche
15.04.25 | Interview
Warum hast du 109 schwule Heilige erfunden, Björn Koll?
13.04.25 | "Unholy"-Countdown, Folge 8
Die Heiligen der Woche: Oscar und Frank
06.04.25 | "Unholy"-Countdown, Folge 7
Der Heilige der Woche: Manius Postumus
30.03.25 | "Unholy"-Countdown, Folge 6
Der Heilige der Woche: Harald
23.03.25 | "Unholy"-Countdown, Folge 5
Der Heilige der Woche: Emil Engels
16.03.25 | "Unholy"-Countdown, Folge 4
Der Heilige der Woche: Glöckchen
Neu auf queer.de
USA
Auch Trumps Weihnachtsgrüße sind transfeindlich
Stellenausschreibung
Aidshilfe Marburg e.V. sucht neue Geschäftsführung
Glücklicher Post bei Instagram
Elton John feiert Platin-Erfolg mit "Step Into Christmas"
Video des Tages
Ein Theaterstück über Gewalt in queeren Beziehungen
Sanktionen
US-Regierung geht gegen deutsche Organisation HateAid vor
Bild des Tages
Ein Kalender mit schwulen Heiligen
Tricia Tuttle
Berlinale-Chefin verrät ihren liebsten Weihnachtsfilm
Jahresrückblick, Teil IV
Die queeren Songs des Jahres 2025