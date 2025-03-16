Ein Kalender mit schwulen Heiligen

24. Dezember 2025

Mit dem einzigartigen Coffee-Table-Book "Unholy" erschien zu Ostern die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen". Nun ist auch eine Kalenderversion für 2026 erhältlich!



Für das buchstäblich fantastische Projekt schuf der italienische Künstler F. G. Borghi ikonische Bilder fiktiver schwuler Heiliger. Herausgeber Björn Koll dachte sich dazu sehr schöne Geschichten aus.

Der Kalender "Unholy 2026: Divine Illustrations of Gay Saints" zeigt nun zwölf der besten Motive aus dem Buch. Auf dem Cover und dem Januar-Motiv sind die drei Heiligen Saint Bakchos, Sergios und Vissarion zu sehen, die einst in der römischen Armee dienten, eine Dreierbeziehung führten, desertierten, in Frauenkleidern flüchteten und schließlich in Assuan ein Hotel eröffneten. Wir haben sie bereits als "Heilige der Woche" auf queer.de vorgestellt.



Der komplett farbige Kalender im Format 30x42 cm ist bei Salzgeber erschienen und aktuell zum Preis von 21,27  bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw/pm)





