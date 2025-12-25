Welches Liebesleben macht wirklich glücklich?

25. Dezember 2025

In der neuen ZDF-Serie "Young Sex  Wie liebt die Gen Z?" treffen sich sechs ganz unterschiedliche junge Menschen, die sich nicht kennen, in einer Hamburger Bar und tauschen sich über Sex und ihre persönliche Art zu lieben aus.



Sexuell offen, kinky, monogam  im Gespräch fallen die Hemmungen und alle erzählen, wer und wie sie im Bett sind. Die Protagonist*innen sind Nine, eine 30-jährige Jungfrau, Nico und Jo, ein monogames Paar, das vor kurzem geheiratet hat, die lesbische, nach Liebe suchende Defne, der polyamor lebende Emma und Surferin Yaz, die ihre Sexualität völlig frei lebt, ohne zu definieren, mit wem oder wie vielen  Hauptsache ungebunden.

Wer ist hier wer? Wo gibt es Schnittmengen und wer kann mit wem so gar nichts anfangen? Ziemlich schnell wird klar: Hier treffen sich fünf Extreme. Spannend wird es, als jede*r sagen soll, mit wessen Lebensentwurf er oder sie sich so gar nicht identifizieren kann  der Startschuss für eine spannende Reise mit Ups and Downs, Lachen und Weinen, kleineren und größeren Konflikten und überraschenden Bekenntnissen.



Decken sich diese mit den Erkenntnissen der aktuellen Studie "Jugendsexualität" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die besagt, dass junge Menschen später und weniger Sex haben als die Generationen vor ihnen? Ist die "Gen Z" trotz ihrer sexuellen Freiheiten vielleicht sogar prüde? Die Protagonist*innen sprechen Klartext miteinander: über Dating, Lust, ihre intimen Fantasien, sexuelle Ideale oder Kinks. Aber auch über Scham, Unsicherheiten, Intimitätsängste und andere Schwierigkeiten beim Thema Sex.



Alle drei Folgen von "37°: Young Sex  Wie liebt die Gen Z" sind ab Samstag, den 14. Februar 2026 im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Die Ausstrahlung im ZDF beginnt am 24. Februar um 22.15 Uhr. (cw/pm)











