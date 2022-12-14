Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5137

David Bowie: Rolemodel und Popikone

Bild: ZDF / Maurizio Gambarini / dpa
  • 26. Dezember 2025

Am 10. Januar 2026 jährt sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal. Das ZDF-Kulturmagazin "aspekte" erinnert mit einer gelungenen Reportage an die queere Poplegende.

Bowie, der am 10. Januar 2016 mit 69 Jahren starb, gilt bis heute als Visionär. Wer war der Mensch und Künstler, der immer wieder kreativ mit Konventionen brach, mit Genderfluidität spielte und sein Publikum mit Kunstfiguren wie Ziggy Stardust oder Aladdin Sane begeisterte? Warum fasziniert und inspiriert Bowie bis heute? Antworten sucht "aspekte"-Moderator Jo Schück auf einer Reise nach London, New York und Berlin, wo er mit Weggefährt*innen und Freund*innen der Poplegende spricht.

In der Nähe von London ist Schück mit George Underwood verabredet, Bowies Schulfreund und Künstler, der einige seiner ikonischen Plattencover entwarf und bis zuletzt eng mit ihm verbunden war. In New York spricht Schück mit Produzentenlegende Tony Visconti, der Bowies Karriere über Jahrzehnte prägte und intime Einblicke in ihre gemeinsame Zeit gibt.

In Berlin, wo Bowie Mitte der 1970er Jahre seine Drogenexzesse hinter sich zu lassen suchte, erkundet Schück die berühmten Hansa Studios, in denen unter anderem das Album "Heroes" entstand. Außerdem besucht er das Berliner Ensemble, wo Schauspieler Alexander Scheer Bowie einen ganzen Theaterabend widmet. Schück spricht auch mit Autor Frank Schätzing, der Bowies Einfluss auf sein Leben in "Spaceboy" festgehalten hat, und mit Musikerin Alli Neumann, die sich von Bowies Freiheitsgeist inspirieren lässt.

Zu sehen ist "aspekte: Rolemodel und Popikone. Zehnter Todestag einer Legende" seit 22. Dezember 2025 im ZDF-Streaming-Portal. Im ZDF-Fernsehen wird die Reportage am Freitag, den 9. Januar 2026 um 23:45 Uhr gesendet. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen (5) Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Welches Liebesleben macht wirklich glücklich? (25.12.)

Ein Kalender mit schwulen Heiligen (24.12.)

Hengste ohne Tabus, Schönheit ohne Grenzen (23.12.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt David Bowie
09.06.25 | Video des Tages
Bewegende Hommage an David Bowie
10.12.24 | Graphic Novel
In West-Berlin fühlte sich David Bowie frei wie nie
30.11.24 | Bild des Tages
David Bowie im "Anderen Ufer"
09.01.24 | Bild des Tages
Straße in Paris nach David Bowie benannt
24.02.23 | Bild des Tages
80.000 Erinnerungsstücke von David Bowie
14.12.22 | Heimkino
Nie gesehene Aufnahmen von David Bowie
Neu auf queer.de
Video des Tages
Céline Dion meldet sich als Grinch bei ihren Fans
Buchtipp
Wir sind nicht alle gleich, aber gleichwertig
Bild des Tages
David Bowie: Rolemodel und Popikone
Interview
"Meine Familie hat erst vom Film erfahren, als er nach Cannes eingeladen wurde"
Jahresrückblick, Teil VI
Die wichtigsten queeren Romane 2025
Gewinnspiel
Blackburn
Anzeige
Gay-Trendreiseziele 2026  Die Welt wartet, Kerle!
Video des Tages
Schwule Liebessuche auf Hokkaido