David Bowie: Rolemodel und Popikone

26. Dezember 2025

Am 10. Januar 2026 jährt sich der Todestag von David Bowie zum zehnten Mal. Das ZDF-Kulturmagazin "aspekte" erinnert mit einer gelungenen Reportage an die queere Poplegende.



Bowie, der am 10. Januar 2016 mit 69 Jahren starb, gilt bis heute als Visionär. Wer war der Mensch und Künstler, der immer wieder kreativ mit Konventionen brach, mit Genderfluidität spielte und sein Publikum mit Kunstfiguren wie Ziggy Stardust oder Aladdin Sane begeisterte? Warum fasziniert und inspiriert Bowie bis heute? Antworten sucht "aspekte"-Moderator Jo Schück auf einer Reise nach London, New York und Berlin, wo er mit Weggefährt*innen und Freund*innen der Poplegende spricht.

In der Nähe von London ist Schück mit George Underwood verabredet, Bowies Schulfreund und Künstler, der einige seiner ikonischen Plattencover entwarf und bis zuletzt eng mit ihm verbunden war. In New York spricht Schück mit Produzentenlegende Tony Visconti, der Bowies Karriere über Jahrzehnte prägte und intime Einblicke in ihre gemeinsame Zeit gibt.



In Berlin, wo Bowie Mitte der 1970er Jahre seine Drogenexzesse hinter sich zu lassen suchte, erkundet Schück die berühmten Hansa Studios, in denen unter anderem das Album "Heroes" entstand. Außerdem besucht er das Berliner Ensemble, wo Schauspieler Alexander Scheer Bowie einen ganzen Theaterabend widmet. Schück spricht auch mit Autor Frank Schätzing, der Bowies Einfluss auf sein Leben in "Spaceboy" festgehalten hat, und mit Musikerin Alli Neumann, die sich von Bowies Freiheitsgeist inspirieren lässt.



Zu sehen ist "aspekte: Rolemodel und Popikone. Zehnter Todestag einer Legende" seit 22. Dezember 2025 im ZDF-Streaming-Portal. Im ZDF-Fernsehen wird die Reportage am Freitag, den 9. Januar 2026 um 23:45 Uhr gesendet. (cw/pm)











